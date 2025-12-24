Phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam được phong tặng danh hiệu MBE của Hoàng gia Anh

Bà Cao Thị Ngọc Bảo nhận huân chương MBE từ Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Theo tin từ Hội đồng Anh phát đi trưa 24.12, bà Cao Thị Ngọc Bảo, Giám đốc quản trị tuân thủ của Hội đồng Anh ở Việt Nam, vinh dự trở thành người Việt hiện đang sinh sống tại Việt Nam đầu tiên được Hoàng gia Anh phong tặng danh hiệu MBE (Member of the British Empire). Danh hiệu nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài, bền bỉ của bà cho quan hệ hợp tác văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Anh trong hơn ba thập niên qua.

Lễ trao danh hiệu cho bà Bảo được tổ chức trong dinh thự của Đại sứ Anh ở Việt Nam vào ngày 18.12 vừa qua, với sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục cũng như các thành viên trong gia đình của bà.

MBE là danh hiệu do Hoàng gia Anh trao tặng hàng năm nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội, phát triển bền vững. Đối với các cá nhân không mang quốc tịch Anh, danh hiệu này thể hiện sự ghi nhận ở cấp quốc gia của Anh với những đóng góp bền bỉ, tác động tích cực và lâu dài tới cộng đồng. MBE cũng là danh hiệu cao thứ ba trong hệ thống huân chương của Hoàng gia Anh, sau CBE và OBE.

MBE từng được trao cho nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, y khoa... Một số gương mặt nổi bật có thể kể đến là diễn viên Emma Watson (MBE năm 2014, nổi tiếng với vai diễn Hermione Granger trong phim Harry Potter), Angela Tanzillo-Swarts (MBE năm 2020, vì những đóng góp quan trọng trong công tác chống dịch Covid-19 tại Cayman Islands, Anh) hay Daniel Craig (MBE năm 2022, ghi dấu ấn với vai James Bond).

"Việc một công dân Việt Nam được Hoàng gia Anh trao tặng danh hiệu MBE là dấu mốc mang tính biểu tượng, phản ánh chiều sâu của hợp tác song phương cũng như sự tin cậy và gắn kết giữa hai quốc gia trong lĩnh vực phát triển con người", Hội đồng Anh nhấn mạnh.

Bà Ngọc Bảo chụp hình lưu niệm cùng các đồng nghiệp và đối tác ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Hội đồng Anh bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 1993 và đến năm 1994 thì bà Bảo gia nhập tổ chức này. Vì thế, bà là một trong những nhân sự chủ chốt và gần như song hành từ những ngày đầu của tổ chức này tại Việt Nam. Trong hơn ba thập niên đồng hành, bà đã tham gia đóng góp vào nhiều sáng kiến, chương trình hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy đổi mới giáo dục, phát triển kỹ năng và tăng cường kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Anh.

Các dự án tiêu biểu có thể kể đến là chương trình Học bổng Chevening của chính phủ Anh, dự án Đào tạo giáo viên và giảng viên tiếng Anh (VTTN), dự án Tăng cường hợp tác nghiên cứu bậc ĐH (Higher Education Links), dự án Kỹ năng và cơ hội việc làm (Skills for Employability), dự án Nâng cao kỹ năng tác nghiệp cho nhà báo trẻ (MediaNet–MediaPro), dự án Công dân trẻ toàn cầu (YGCP)...

Nhân dịp bà Cao Thị Ngọc Bảo được phong tặng danh hiệu MBE, Tổng giám đốc Hội đồng Anh Scott McDonald nhận định sự ghi nhận này không chỉ dành cho những nỗ lực và cống hiến của cá nhân bà mà còn phản ánh chặng đường hơn 30 năm Hội đồng Anh gắn bó, đồng hành và xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy, lâu dài giữa Anh và Việt Nam.

Trong khi đó, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam James Shipton chia sẻ bà Bảo thể hiện vai trò nổi bật với tinh thần lãnh đạo năng động, sáng tạo và cam kết mạnh mẽ nhằm tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng. "Chính sự dẫn dắt và đóng góp bền bỉ của bà đã góp phần quan trọng vào việc khởi xướng, triển khai các dự án có quy mô, tác động lớn tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho đối tác, người học và các nhóm cộng đồng", ông nói.