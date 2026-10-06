‘Phù phép' gần 20 tấn bánh, kẹo trôi nổi thành hàng ngoại

Ngày 6.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt (34 tuổi, trú xã An Khánh, TP.Hà Nội) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 3, điều 193 bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Quang Đạt (áo đen) tại hiện trường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.Hà Nội, sau khi nắm tình hình về tình trạng sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo số lượng lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, ngày 18.9 PC03 Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với lực lượng liên quan kiểm tra đồng loạt 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Đạt làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 15 loại hàng hóa, gồm 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm tổng trọng lượng gần 20 tấn; 823 thùng, 70 bao và 240 kg nguyên liệu, bán thành phẩm, cùng nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính và dữ liệu điện tử liên quan.

Tang vật cùng một số loại kẹo giả ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, PC03 Công an TP.Hà Nội xác định Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và La Phù (TP.Hà Nội), sau đó đưa về các địa điểm quản lý để phân loại, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

Đạt tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia,… trong khi thực tế hàng hóa được thu mua và đóng gói tại Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26.8.2020 của Chính phủ, trong đó quy định sản xuất bao gồm hoạt động gia công, san chia, đóng gói; hàng giả gồm hàng hóa giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp, PC03 Công an TP.Hà Nội xác định hành vi của Đạt có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả về xuất xứ.