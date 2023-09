Phú Yên: Bắt giữ bị can lừa đảo bị truy nã

Ngày 13.9, thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đã bàn giao Nguyễn Văn Nghĩa (31 tuổi, ở thôn 8, xã Long Hà, H.Phú Riềng, Bình Phước), bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho Công an H.Tuy An (Phú Yên) xử lý theo quy định.



Bị can Nguyễn Văn Nghĩa MINH HUY

Theo thượng tá Tường, tối 8.9, trên QL1 đoạn thuộc xã An Mỹ, H.Tuy An (Phú Yên), tổ công tác gồm: 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp giữa Phòng CSGT, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên, do trung tá Phạm Ngọc Lam, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Tuy An làm tổ trưởng, đã kiểm tra theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường có chất cồn và ma túy trên cơ thể.

Tổ công tác kiểm tra xe ô tô tải BS 19H-033.83 do ông Bùi Văn Sự (47 tuổi, ở xã Tiên Phú, H.Phù Ninh, Phú Thọ) điều khiển, phát hiện trên xe có một người giống đối tượng bị truy nã đã được thông báo nên bắt giữ người này.

Qua kiểm tra, người này khai tên Nguyễn Văn Nghĩa (31 tuổi, ở thôn 8, xã Long Hà, H.Phú Riềng, Bình Phước). Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) truy nã theo Quyết định truy nã số 03/QĐTN-ĐTTH ngày 12.6.2023 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.