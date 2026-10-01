Phường đông dân nhập cư ở TP.HCM thêm 20 phòng học, học sinh bớt đi học xa

Chiều 1.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Anh, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Tân Phú thông tin về tình trạng trường lớp trên địa bàn.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì họp báo chiều 1.10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Lê Hoàng Anh, phường Tân Phú có 102.308 người, tỷ lệ dân nhập cư, thuê trọ đáng kể. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến nhu cầu học tập ở tất cả các cấp luôn ở mức cao.



Trong khi đó, trên địa bàn phường hiện không có trường THPT công lập độc lập, chỉ có 4 trường nhiều cấp học, trong đó cấp cao nhất là THPT.

Hệ quả, theo địa phương, một bộ phận học sinh phải đi học xa, sĩ số lớp tại một số trường ở mức cao, đồng thời tạo áp lực tuyển sinh đầu cấp.

Thêm 20 phòng học công lập, giảm áp lực trường lớp

Trong bối cảnh đó, UBND TP.HCM đã bố trí trường học tại khu đất trụ sở UBND quận Tân Phú cũ. Khu đất có vị trí trung tâm, giao thông thuận lợi và được bố trí làm Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

UBND phường Tân Phú đánh giá việc bổ sung trường tại khu đất này đáp ứng 3 nhu cầu cụ thể của người dân. Trước hết, trường tăng thêm 20 phòng học công lập; giúp rút ngắn quãng đường đi học, giảm chi phí đi lại và áp lực đưa đón cho phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện giảm sĩ số tại các trường lân cận.

Trụ sở của UBND quận Tân Phú cũ (nay thuộc phường Tân Phú, TP.HCM) rộng hơn 13.000 m² chuyển thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại diện UBND phường Tân Phú cho rằng sử dụng quỹ đất công sẵn có còn giúp thành phố tiết kiệm chi phí và thời gian so với phương án thu hồi, bồi thường để xây dựng trường mới.



Cùng với việc bổ sung phòng học, địa phương còn tính đến bài toán giao thông khi công trình chuyển từ trụ sở hành chính sang trường học.

Theo UBND phường Tân Phú, lực lượng công an sẽ rà soát, tổ chức khu vực đưa đón học sinh, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng trường và triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Phường cũng sẽ bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và kiểm soát các hoạt động kinh doanh không phù hợp quanh khu vực trường học.

"Mục tiêu chung là bảo đảm học sinh được học tập trong một ngôi trường đạt chuẩn, an toàn từ trong khuôn viên đến ngoài cổng trường, chứ không chỉ nhận một công trình hành chính được đổi biển tên", ông Lê Hoàng Anh khẳng định.

Chuyển trụ sở công thành trường học: Khó ở đâu?

Từ quá trình triển khai, UBND phường Tân Phú chỉ ra một số vướng mắc cần tính đến nếu nhân rộng việc chuyển tài sản công dôi dư thành trường học và các công trình dân sinh.

Về thủ tục, việc chuyển mục đích sử dụng từ đất trụ sở cơ quan sang đất xây dựng cơ sở giáo dục phải qua nhiều bước liên quan quy hoạch, xử lý tài sản và đầu tư.

Tăng thêm 20 phòng học bậc THPT công lập giúp học sinh trên địa bàn bớt phải đi học xa

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về kỹ thuật, công trình hành chính được thiết kế khác trường học về diện tích phòng, tải trọng, sân chơi, bãi tập, lối thoát nạn và phòng cháy chữa cháy. Do đó, chi phí và khối lượng cải tạo có thể lớn hơn dự kiến.

Nguồn vốn cũng cần được bố trí kịp thời để trường có thể đưa vào sử dụng theo năm học.

Từ thực tế này, UBND phường Tân Phú đề xuất thành phố xây dựng bộ tiêu chí và quy trình mẫu cho việc chuyển đổi tài sản công dôi dư thành công trình dân sinh, cho phép thực hiện song song một số thủ tục.

Địa phương cũng đề xuất khảo sát, đánh giá kết cấu công trình ngay từ đầu để lựa chọn đúng loại hình, quy mô phù hợp; giao rõ một đầu mối chủ trì và thời hạn cho từng khâu.