Phương Mỹ Chi khuấy động quảng trường Phan Thiết bằng giọng hát dân ca ngọt lịm

Đêm bế mạc Tháng trải nghiệm du lịch Lâm Đồng 2025 với chủ đề "Hội tụ tinh hoa - Kết nối cảm xúc" đã khép lại bằng phần trình diễn khiến hàng ngàn người dân Phan Thiết và du khách xúc động bởi giọng ca "chị Bảy" Phương Mỹ Chi.

Vừa bước ra sân khấu trong tà áo dài xanh nhạt thêu hoa, "cô bé dân ca" năm nào nay đã trưởng thành rạng rỡ, khiến cả quảng trường Nguyễn Tất Thành như bùng nổ bởi tiếng reo hò.

Phương Mỹ Chi duyên dáng trong tà áo dài chào khán giả Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Khi Phương Mỹ Chi cất giọng hát với Made in Việt Nam, một bài hát quen thuộc, khán giả hòa nhịp cùng điệu nhạc, rồi lặng đi trong Bài ca tôm cá, để cuối cùng vỡ òa với Máu đỏ da vàng - ca khúc mà nhiều bạn trẻ Phan Thiết thuộc nằm lòng.

Mỗi đoạn nghỉ xen kẽ, "chị Bảy" lại xen vào lời chào khán giả phố biển rất dễ thương. Từng câu hát của cô như mang theo vị mặn của biển, sự tự hào dân tộc và nét hồn quê mà cô luôn giữ được trong từng giai điệu.

Phía dưới sân khấu, biển người rực sáng bởi hàng ngàn ánh đèn tím. Có những nhóm bạn học sinh từ các trường ven biển, đã hẹn nhau từ chiều chỉ để "giữ chỗ gần sân khấu, được thấy chị Bảy thật gần".

Phương Mỹ Chi trình bày ca khúc Bài ca tôm cá ẢNH: QUẾ HÀ

Khi Mỹ Chi hỏi lớn "các bạn Phan Thiết ở đâu?", hàng loạt cánh tay giơ cao cùng tiếng hô vang dội khắp quảng trường. Không khí ấy vừa thân thương, vừa hừng hực niềm tự hào, như thể cả thành phố cùng hát chung một bài cùng ca sĩ.

Phương Mỹ Chi hát bài Máu đỏ da vàng cùng nhóm múa ẢNH: QUẾ HÀ

Không chỉ là một tiết mục biểu diễn, phần trình diễn của Phương Mỹ Chi tối qua như một cuộc gặp gỡ của ký ức và hiện tại.

Cô vẫn là "cô bé dân ca" của Quê em mùa nước lũ, Áo mới Cà Mau, Gánh chè đêm của mẹ, nhưng giờ đã trưởng thành, tự tin và đầy nội lực. Vẻ duyên dáng trong tà áo dài, nụ cười sáng rỡ giữa ánh đèn sân khấu, và giọng ca trong trẻo đã khiến hàng ngàn người dân Phan Thiết say mê dõi theo.

Khán giả ở phố biển Phan Thiết vỡ òa cảm xúc khi nghe ca sĩ Phương Mỹ Chi hát ẢNH: QUẾ HÀ

Các bạn trẻ Phan Thiết cổ vũ nhiệt tình và gọi tên "chị Bảy" ẢNH: QUẾ HÀ

Đã lâu lắm rồi, người dân Phan Thiết mới có một đêm hội âm nhạc sôi động và đong đầy cảm xúc đến vậy. Khi chương trình khép lại, nhiều khán giả vẫn nán lại, giơ điện thoại chụp hình, gọi tên chị Bảy như để níu giữ chút dư âm của đêm biển hát.

Có lẽ chính sự mộc mạc, gần gũi và niềm tự hào Việt trong từng ca khúc của Phương Mỹ Chi đã khiến cô được yêu mến đến thế - không chỉ là một ca sĩ, mà là biểu tượng của tình yêu dân ca trong lòng người Phan Thiết.

Sự duyên dáng của "chị Bảy" đã "đốt cháy" người hâm mộ Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

"Hội tụ tinh hoa, kết nối cảm xúc"

Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025, với chủ đề "Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc" cũng đã khép lại sau hành trình sôi động, rực rỡ sắc màu. Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Năm Du lịch Quốc gia 2025, chương trình tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút hơn 1,8 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 75.000 lượt khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Những sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật diễn ra xuyên suốt trong tháng trải nghiệm du lịch Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Trong suốt một tháng, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 9 chương trình, sự kiện cấp tỉnh cùng gần 50 hoạt động hưởng ứng tại các địa phương, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp du lịch - dịch vụ cùng hàng loạt sản phẩm, chương trình kích cầu và khuyến mãi hấp dẫn. Những sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật diễn ra xuyên suốt tại Đà Lạt và các vùng du lịch trọng điểm đã khắc họa hình ảnh một Lâm Đồng mới sau sáp nhập - năng động, thân thiện, giàu bản sắc và hấp dẫn du khách.

Thành công của Tháng trải nghiệm không chỉ nằm ở con số ấn tượng về lượng khách và doanh thu, mà khẳng định thương hiệu du lịch "Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc", mở ra bước phát triển mới cho du lịch tỉnh trong giai đoạn tới.