Phương Mỹ Chi 'quẩy' hết mình trong Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM

Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hozo do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chủ trì tổ chức trên cơ sở sáng kiến City Tết Fest do The Purpose Group (Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective) khởi xướng, hướng đến xây dựng không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong dịp đón năm mới.

"Nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung" tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại khai mạc Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 5 Ảnh: BTC

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, sau 5 năm, Hozo từng bước khẳng định vị thế là thương hiệu văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM. "Ngay từ những ngày đầu, Hozo được định hướng không chỉ là một liên hoan âm nhạc mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung, vượt qua ranh giới quốc gia, kết nối các thế hệ và phong cách sáng tạo”.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong liên hoan ẢNH: LỆ THỦY

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc 5 năm hình thành và phát triển của Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hozo. Sự kiện diễn ra trong thời điểm thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo của khu vực.

Trong đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật như Hozo City Tết Fest không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn góp phần định hình bản sắc văn hóa đô thị, góp phần phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.

Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn với âm nhạc dân gian Nam bộ, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

Ca sĩ Phương Mỹ Chi mở đầu phần hội trong đêm đầu tiên của lễ hội đón năm mới ẢNH: LỆ THỦY

Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn với các ca khúc âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa Nam bộ và tinh thần yêu nước như Lý ngựa ô, Bóng phù hoa, Nhà tôi có treo một lá cờ...





Với Phương Mỹ Chi, âm nhạc là cách kể câu chuyện văn hóa và quê hương Ảnh: BTC

Phương Mỹ Chi mang đến Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM – Hozo một hình ảnh hoàn toàn khác: trẻ trung, bùng nổ và đầy năng lượng, nhưng vẫn giữ trọn dấu ấn văn hóa đã làm nên bản sắc âm nhạc của cô.

Những ca khúc cô trình diễn trong đêm khai mạc mang âm hưởng Nam bộ và lan tỏa tinh thần yêu nước một cách gần gũi, chân thành ẢNH: LỆ THỦY

Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi trong đêm khai mạc đã nhận được sự ủng hộ đầy phấn khích từ người hâm mộ. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, khán giả phía dưới sân khấu đã liên tục hòa giọng, vỗ tay và cổ vũ nhiệt tình, tạo nên bầu không khí sôi động kéo dài suốt phần biểu diễn. Sự tương tác gần gũi, tự nhiên giữa Phương Mỹ Chi và khán giả không chỉ tiếp thêm năng lượng cho sân khấu mà còn cho thấy sức hút của nữ ca sĩ trong các sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

Trên sân khấu, nơi quy tụ đông đảo nghệ sĩ, giọng ca sinh năm 2003 không ngần ngại “quẩy” hết mình, làm chủ không gian biểu diễn bằng phong thái tự tin và khả năng kết nối khán giả ẢNH: LỆ THỦY

Những ca khúc quen thuộc gắn với Phương Mỹ Chi được khoác lên tinh thần mới, tiết tấu hiện đại hơn, tạo nên bầu không khí sôi động đúng chất lễ hội âm nhạc quốc tế. Khán giả dễ dàng nhận thấy sự linh hoạt của nữ ca sĩ khi liên tục biến hóa trong cách trình diễn: lúc bùng nổ, giàu năng lượng; lúc lại lắng đọng, giàu cảm xúc.

Điểm đáng chú ý là dù mang tinh thần trẻ trung, Phương Mỹ Chi vẫn giữ được “chất” riêng, một cá tính âm nhạc gắn liền với văn hóa Việt. Từ cách xử lý giai điệu, phát âm đến tinh thần ca khúc, tất cả đều cho thấy sự nghiêm túc trong việc đưa âm nhạc mang bản sắc dân tộc hòa vào dòng chảy đương đại.