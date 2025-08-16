Phường nào ở TP.HCM đổi 100% thẻ đảng viên trước ngày 15.8?

Đảng bộ phường Minh Phụng, TP.HCM vừa ghi dấu ấn quan trọng khi hoàn thành 100% công tác cấp đổi thẻ đảng viên theo Chỉ thị 51-CT/TW ngày 8.8.2025 về đổi thẻ đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM triển khai.

Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Phụng chia sẻ: "Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đồng bộ dữ liệu đảng viên với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp chuẩn hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số".



Đảng viên lớn tuổi được đội hình "Áo xanh lăn bánh" hỗ trợ đến điểm đổi thẻ đảng viên Ảnh: Phường Minh Phụng

Sau khi nhận chỉ đạo sát sao từ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Đảng bộ phường Minh Phụng nhanh chóng triển khai kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Cụ thể, Đảng bộ chỉ đạo Ban Xây dựng đảng lập danh sách, công an phường bố trí địa điểm thu nhận thông tin, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức công tác hậu cần, điểm danh, hướng dẫn.

Phường bố trí 4 điểm cập nhật tương ứng với 4 tổ tại chổ, 2 tổ lưu động làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ. Bên cạnh đó, triển khai đội hình "Áo xanh lăn bánh" đến tận nhà đón các cô, bác đảng viên lớn tuổi tới điểm cấp đổi thẻ đảng viên.

Với hệ thống phần mềm, thiết bị hiện đại, quá trình cấp đổi được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Từ ngày 12.8 đến ngày 21 giờ ngày 14.8.2025, ghi nhận có 1.292 đảng viên đủ điều kiện đến cập nhật cấp thẻ đảng viên mới.

Ngoài ra, thông tin của 135 đảng viên trong tổ chức đảng có trụ sở đóng tại địa bàn phường nhưng không trực thuộc đảng bộ phường được cập nhật.

Từ ngày 12 đến ngày 14.8, phường Minh Phụng hoàn thành đổi 100% thẻ đảng viên Ảnh: Phường Minh Phụng

Việc hoàn thành 100% công tác cấp đổi thẻ đảng viên nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tương lai, phường Minh Phụng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, hướng tới xây dựng phường nghĩa tình, văn minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.