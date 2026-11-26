Sáng 26.11, phường Xuân Hòa tổ chức khởi công 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 29 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách phường.

Trong 5 dự án, đáng chú ý là công trình sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất số 274 Võ Thị Sáu để xây dựng Thư viện số thông minh phường Xuân Hòa, với tổng mức đầu tư gần 13 tỉ đồng. Đây là công trình gắn với món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Xuân Hòa.

Nhà đất số 274 Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa, TP.HCM) sẽ được cải tạo thành thư viện số thông minh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh thư viện số, phường Xuân Hòa triển khai sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của phường tại số 122 Trần Quốc Thảo, nhà đất tại số 40 Cách Mạng Tháng Tám và 19B Võ Văn Tần.

Đồng thời, xây dựng mới công viên Xuân Hòa tại số 391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa với tổng mức đầu tư hơn 9 tỉ đồng, rộng gần 1.300 m². Công trình nhằm bổ sung không gian xanh, cải thiện cảnh quan đô thị, tạo địa điểm vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết thời gian qua, phường đã tập trung rà soát cơ sở vật chất, quỹ đất và nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa, cải tạo phù hợp với định hướng phát triển địa phương.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết sau khi dự án hoàn thành, phường sẽ quản lý và khai thác hiệu quả thư viện số thông minh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông Hậu, việc khởi công 5 dự án là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền phường trong hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa nhấn mạnh thư viện số thông minh là món quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành tặng địa phương, đồng thời là nguồn động viên trong phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng xã hội học tập.

"Phường sẽ nỗ lực quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả công trình, để thư viện thực sự trở thành không gian học tập, tiếp cận tri thức và công nghệ hiện đại cho cán bộ, học sinh và người dân", ông Hậu nói. Dự kiến, công trình cải tạo sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Dự án thư viện số thông minh dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với công viên Xuân Hòa, ông Hậu cho biết công trình sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, bổ sung không gian xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các dự án sửa chữa trụ sở, cơ sở nhà, đất cũng sẽ tạo điều kiện làm việc tốt hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, Chủ tịch phường Xuân Hòa đề nghị Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn và nhà thầu nêu cao trách nhiệm, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các cơ quan chuyên môn cần tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ quá trình triển khai.