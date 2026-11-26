Ngày 25.11, phường Đức Nhuận khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường song hành hai bên tuyến đường sắt trên địa bàn. Công trình có tổng chiều dài gần 3,2 km, nhằm cải thiện điều kiện lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực ven đường sắt.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đức Nhuận, tuyến đường song hành 2 bên đường sắt giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, hạ tầng giao thông tại khu vực còn nhiều bất cập, mặt đường và hệ thống kỹ thuật chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Lãnh đạo phường Đức Nhuận, TP.HCM thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường song hành 2 bên tuyến đường sắt ẢNH: CTV

Đặc biệt, khu vực tiếp giáp tuyến đường sắt đặt ra yêu cầu phải tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Do đó, việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường không chỉ nhằm khắc phục những bất cập về hạ tầng mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu dân cư.

Dự án cải tạo đường song hành đường sắt được triển khai trên cơ sở kiến nghị của cử tri, ý kiến người dân, kết quả khảo sát hiện trạng của cơ quan chuyên môn và chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Về quy mô, công trình tập trung cải tạo, nâng cấp mặt đường song hành dọc hai bên tuyến đường sắt; nâng cấp mặt các hẻm bằng bê tông nhựa và bê tông xi măng theo danh mục được phê duyệt. Bên cạnh đó, dự án còn cải tạo hệ thống thoát nước và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tuyến song hành đường sắt qua địa bàn phường Đức Nhuận (TP.HCM) sẽ được nâng cấp, cải tạo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng chiều dài các tuyến được đầu tư gần 3,2 km với tổng vốn đầu tư 28 tỉ đồng, thời gian thi công dự kiến 260 ngày. Bề rộng mặt đường và mặt hẻm được cải tạo theo hiện trạng hiện trạng từ 1,2 m đến 6,4 m.

Công trình khi hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, nâng cao khả năng kết nối giao thông và từng bước thay đổi diện mạo khu dân cư dọc tuyến đường sắt.

Trước đó, ngày 27.9, phường Phú Nhuận cũng khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường song hành đường sắt với tổng vốn đầu tư 28 tỉ đồng. Công trình có chiều dài gần 3 km, kết hợp nâng cấp 14 hẻm nhánh và hệ thống thoát nước.