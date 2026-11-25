UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc, đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Theo kế hoạch, công tác thu hồi đất được triển khai theo 16 bước, từ lập kế hoạch, thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc nhà đất đến lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất chi trả, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 31.3.2027. Các đơn vị được yêu cầu triển khai đồng thời những công việc đủ điều kiện, không chờ hoàn thành tuần tự từng bước.

Đường Vĩnh Lộc (đoạn qua xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) hiện khá nhỏ hẹp, mỗi chiều chỉ 1 làn xe lưu thông ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM lưu ý quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận. Đối với trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường hoặc không phối hợp, các đơn vị phải giải thích chính sách, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị.

Trường hợp người dân không bàn giao đất, cơ quan chức năng tiếp tục vận động, thuyết phục; nếu không chấp hành thì xem xét cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, trình tự và thủ tục theo quy định.

Cầu Bà Tri dài 31 m trên đường Vĩnh Lộc cũng sẽ được mở rộng theo quy hoạch ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc với tổng mức đầu tư 6.871 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 807 tỉ đồng trước đây.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường có chiều dài hơn 7,1 km được mở rộng lên 30 m, đi qua 3 xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Ngoài mở rộng mặt đường, dự án còn đầu tư thay thế mới cầu Bà Tri dài 31 m, mở rộng phạm vi nút giao đường Vĩnh Lộc - đường Trần Văn Giàu, bố trí các lối rẽ phải ra vào nút.

Đặc biệt, nút giao ngã năm Vĩnh Lộc, nơi giao nhau giữa các đường Vĩnh Lộc, Quách Điêu, Võ Văn Vân và Nguyễn Thị Tú cũng sẽ được đầu tư theo quy hoạch, tổ chức giao thông đồng mức.

Đường Vĩnh Lộc hiện nhiều đoạn không có hệ thống thoát nước ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dự án được tách thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.807 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 thực hiện nâng cấp, mở rộng tuyến đường, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.064 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt được giao làm chủ đầu tư cả 2 dự án thành phần.

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư sẽ lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục, đưa dự án vào khai thác trong quý 3/2028.