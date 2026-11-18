Ngày 18.11, PV Thanh Niên ghi nhận đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc, TP.HCM) đông đúc xe qua lại. Dù là tuyến đường huyết mạch, nhưng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc, đường Nguyễn Thị Tú hiện rộng khoảng 7 - 8 m, tương đương 2 làn xe cơ giới.

Tuyến đường nằm gần các khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Tân Bình và cụm dân cư Vĩnh Lộc, có lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. Đáng chú ý, nhiều xe tải trọng lớn lưu thông qua khu vực để kết nối với các tuyến giao thông quan trọng.

Đường Nguyễn Thị Tú (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) đông nghẹt xe ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong khi đó, hạ tầng tuyến đường hiện hữu đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải. Tình trạng quá tải, ùn tắc thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cuối tháng 8.2026, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc). Dự án có tổng mức đầu tư 6.471 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Theo phương án được thông qua, toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Tú dài khoảng 2,4 km được mở rộng lên 40 m, quy mô 8 làn xe. Đoạn cuối tuyến, dự án còn xây dựng mới một cầu cạn giao với đường Vĩnh Lộc, có chiều rộng 10 m, chiều dài khoảng 600 m. Cùng với đó là hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến.

Đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP.HCM), đoạn gần giao lộ Lê Đức Anh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 9,6 ha. Trong tổng mức đầu tư 6.471 tỉ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng chiếm 5.706 tỉ đồng. Dự án đi qua phường Bình Tân và 2 xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, ảnh hưởng 434 trường hợp, trong đó có 23 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 411 trường hợp giải tỏa một phần.

Để chuẩn bị triển khai dự án, phường Bình Tân và xã Tân Vĩnh Lộc đã tổ chức gặp gỡ, thông tin đến người dân về kế hoạch thu hồi đất, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm. Cụ thể, phường Bình Tân có 380 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 21 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 359 trường hợp giải tỏa một phần. Xã Tân Vĩnh Lộc có 59 trường hợp, trong đó 3 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 56 trường hợp giải tỏa một phần.

Tuyến đường này nằm gần các khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Tân Bình và cụm dân cư Vĩnh Lộc nên nhu cầu đi lại rất cao ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đa số người dân đồng tình với chủ trương mở rộng đường, đồng thời mong muốn quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng.

Khởi công dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Tú vào tháng 6.2027

Ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết dự án này được người dân chờ đợi nhiều nhiệm kỳ, khoảng 20 năm qua. Ngoài dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Tú, xã Tân Vĩnh Lộc cũng đang triển khai công tác bồi thường dự án mở rộng đường Vĩnh Lộc nhằm đảm bảo sự đồng bộ, cải thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Người dân xã Tân Vĩnh Lộc mong muốn nhận được phương án bồi thường thỏa đáng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo xã Tân Vĩnh Lộc cho biết thời gian triển khai công việc còn lại khá gấp, chỉ hơn 1 tháng để ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Do đó, địa phương đang tập trung thực hiện đồng thời các bước trong quy trình, nguồn kinh phí đã chuẩn bị sẵn nên người dân đồng thuận phương án bồi thường có thể nhận tiền ngay.

Để bảo đảm phương án bồi thường sát thực tế, ông Nhân đề nghị người dân cử đại diện tham gia hội đồng bồi thường của dự án, đồng thời cung cấp các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất trên đường Nguyễn Thị Tú và khu vực lân cận để đơn vị tư vấn có thêm cơ sở tham khảo, xây dựng phương án có lợi nhất cho người dân.

Ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Tú dự kiến khởi công tháng 6.2027 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo kế hoạch thu hồi đất của xã Tân Vĩnh Lộc, dự kiến cuối tháng 4.2027 sẽ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư. Ông Nhân cho biết sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư tổ chức khởi công vào tháng 6.2027.