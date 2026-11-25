UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo thu hồi đất với khu đất rộng 1.216 m² tại số 1 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, do Công ty liên doanh cao ốc Indochine sử dụng. Đây là khu đất nằm ở vị trí đắc địa, cạnh Dinh Độc Lập, thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Theo thông báo, khu đất được Công ty liên doanh cao ốc Indochine sử dụng từ năm 1995. Lý do thu hồi đất vì dự án đầu tư của Công ty liên doanh cao ốc Indochine đã chấm dứt hoạt động theo quyết định của Sở Tài chính.

Công ty liên doanh cao ốc Indochine có trách nhiệm chấp hành thông báo, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Tổng công ty địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xử lý, chuyển giao tài sản gắn liền với đất theo giấy phép đầu tư, thỏa thuận liên doanh và quy định pháp luật. Doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để bàn giao khu đất sau khi có quyết định thu hồi.

TP.HCM thông báo thu hồi khu đất số 1 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Xuân Hòa và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thông báo; sau khi hoàn tất thời hạn và thủ tục theo quy định, tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất.

Việc thu hồi khu đất cao ốc Indochine diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang xử lý một số dự án bất động sản hình thành từ các liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài, đã hết thời hạn hoạt động hoặc chấm dứt đầu tư.

Khu cao ốc Indochine Park Tower nằm ở vị trí đắc địa, cạnh Dinh Độc Lập ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước đó, khách sạn 4 sao Norfolk tại số 117 - 123 Lê Thánh Tôn đã đóng cửa sau khi kết thúc thời hạn liên doanh 30 năm vào tháng 10.2021. Tháng 7.2023, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi 821 m² đất tại đây. Hai tòa nhà cao 6 và 8 tầng trên khu đất được xác định thuộc diện chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước theo thỏa thuận liên doanh.

Một trường hợp khác là khu căn hộ cao cấp Sài Gòn Court tại số 149 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa. Dự án do Công ty TNHH căn hộ cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản thực hiện trên khu đất 1.308 m², được giao sử dụng từ năm 1996. Sở Tài chính thông báo dự án chấm dứt hoạt động từ ngày 21.10.2025. Tháng 11.2026, UBND TP.HCM thông báo thu hồi khu đất này.