PSG - ác mộng của bóng đá Anh!

Đè bẹp Man.City

Khi lần đầu tiên đưa được PSG vào trận chung kết Champions League, HLV Luis Enrique đáp trả báo chí Anh, theo giọng điệu hài hước: "Bóng đá nông dân xem ra cũng không tệ lắm nhỉ". Đấy là thời điểm PSG lần lượt chinh phục Liverpool, Aston Villa, Arsenal ở các vòng knock-out, sau khi đã thắng Man.City ở giai đoạn "league", trên đường trở thành nhà vô địch Champions League mùa bóng 2024 - 2025. HLV Enrique nói như thế sau khi thắng Arsenal ở trận bán kết lượt về.

PSG mừng chiến thắng 4-2 trước Man.City ẢNH: AFP

Mùa trước, khi PSG bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League, họ lại vượt qua Chelsea, Liverpool ở giai đoạn knock-out và thắng Arsenal ở loạt sút luân lưu 11 m trong trận chung kết. Trước đó, PSG thắng Tottenham và hòa Newcastle ở giai đoạn "league".

Bây giờ, PSG lại sớm đụng độ một đối thủ Anh ở Champions League, và là đối thủ mạnh nhất ngay thời điểm này: Man.City với 8 trận thắng tuyệt đối ở mọi giải đấu kể từ đầu mùa, đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sau 6 trận toàn thắng, mà mới đây nhất là chiến thắng 3-0 ngay trên "thánh địa" Anfield của Liverpool. Kết quả: PSG dẫn 3-0 chỉ trong hiệp 1, rồi ca khúc khải hoàn ngay trên sân đối phương, bằng chiến thắng 4-2.

PSG chưa ở thời điểm mạnh nhất

Công bằng mà nói, đấy không phải là sự chênh lệch đẳng cấp rõ ràng, như tỷ số thể hiện. Man.City thậm chí còn có chỉ số xG cao hơn. Họ đã không "vỡ trận" như dự đoán, khi bị dẫn đến 3 bàn ngay trong hiệp đầu. Erling Haaland, với những cột mốc riêng về thành tích ghi bàn để chinh phục, vẫn 2 lần lập công cho Man.City. Có nghĩa, đấy đã là một Man.City đã dốc hết sức để ít ra cũng không thua chính mình. Nhưng cuối cùng, Man.City với đủ "10 thành công lực" vẫn đành thúc thủ, ngay tại sân nhà.

Kinh nghiệm, hoặc bài học cho giới quan sát, về PSG trong 2 mùa bóng vừa qua: khoan vội đánh giá đội này cho đến trước khi mùa bóng bước sang tháng 3. Trong cả hai mùa vừa qua, PSG đều phải đá play-off để lọt được vào giai đoạn knock-out, trước khi thẳng tiến đến ngôi vô địch Champions League. Những tháng đầu mùa không phải là lúc để đội bóng của HLV Enrique thể hiện sức mạnh thật sự. Mùa này có vẻ cũng vậy, khi PSG chỉ đang đứng thứ 6 ở giải Ligue 1, sau 6 vòng đấu.

Tóm lại, một PSG "chưa phải là mạnh nhất" đã thắng thuyết phục ngay trên sân của đội "Man.City mạnh nhất", đang thắng tuyệt đối ở giải Ngoại hạng. Các đối thủ Anh tiếp theo (riêng tại giai đoạn "league" sẽ là Aston Villa) cứ việc hình dung về cơn ác mộng khi họ đụng độ PSG ở Champions League!

Có 9 đội đang toàn thắng sau 2 loạt đấu đầu tiên ở giai đoạn "league" của Champions League mùa này, dẫn đầu là PSG (hiệu số bàn thắng bại 10-3). 3 đại diện Anh Liverpool, Arsenal, Aston Villa và 3 đại diện Tây Ban Nha Real Madrid, Barcelona, Betis cũng đang có mặt trong nhóm này, cùng với Sporting Lisbon và Stuttgart.

Ngoài chiến thắng thuyết phục của PSG, trong cuộc so tài rất hấp dẫn trên sân Man.City, thì đáng chú ý nhất trong loạt trận vừa qua là chiến thắng đầy kịch tính của Real Madrid, 4-3 trên sân AS Roma. Đội chủ nhà dẫn trước 3-1, tưởng đã cầm chắc chiến thắng khi trận đấu chỉ còn 8 phút.

Vấn đề của Real Madrid, cho đến thời điểm ấy, không chỉ là bị dẫn điểm. Họ chỉ tạo dựng được vài cơ hội rất nhỏ, với vỏn vẹn 3 cú dứt điểm đúng hướng khung thành, và chỉ số xG là 0,35. Cuối cùng, Real Madrid ghi liền 3 bàn trong 8 phút chót, 2 trong số đó được ghi bởi các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Một lần nữa, HLV Jose Mourinho (Real Madrid) và cách cầm quân của ông lại trở thành đề tài bàn luận!