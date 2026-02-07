Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao!

Hoa Nữ
Hoa Nữ
07/02/2026 17:04 GMT+7

Trong những cơn đau từ các đợt điều trị vẫn chưa kịp hồi phục, nhưng hôm nay nụ cười đã nở trên môi các bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Các em vui vì có nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm để tạm quên đi cơn đau đang theo mình mỗi ngày; người nhà các em vơi bớt gánh lo vì có thêm khoản trang trải viện phí, cũng như các con có quà để cảm nhận ngày tết đã về.

Không khí tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM những ngày cuối năm ấm áp hơn biết bao khi có sự xuất hiện của màu áo xanh tình nguyện. Các bạn trẻ từ nhiều đơn vị đã mang những suất quà nghĩa tình đến sưởi ấm những trái tim trẻ thơ và người nhà bệnh nhân sau biết bao tháng ngày chống chọi với bệnh tật.

Sáng 7.2, trong khuôn khổ Ngày hội "Xuân yêu thương" do Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên cũng đã đồng hành, gửi trao những suất quà ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhi nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng).

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao! - Ảnh 1.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên cùng các đơn vị trao quà tết cho các em

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngày hội "Xuân yêu thương" với sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các bệnh nhân, bệnh nhi đang còn điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao! - Ảnh 2.

Ôm nặng các phần quà tết ấm áp dịp cuối năm

ẢNH: HOA NỮ

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao! - Ảnh 3.

Bạn trẻ từ nhiều đơn vị cùng san sẻ yêu thương tại ngày hội

ẢNH: HOA NỮ

Ngày hội mở đầu với nhiều tiết mục văn nghệ sôi động do đoàn viên, thanh niên và các bệnh nhi của Bệnh viện Ung bướu thể hiện. Tại ngày hội, các đơn vị đã trao các suất quà tết, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân. Người nhà và bệnh nhi còn được tham gia các khu vực ẩm thực miễn phí, khu vực trò chơi có thưởng, khu vực quà tết…

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao! - Ảnh 4.

Công ty TNHH WESET English Center trao quà tết cho các bệnh nhi

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao! - Ảnh 5.

ẢNH: HOA NỮ

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao! - Ảnh 6.

ẢNH: HOA NỮ

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao! - Ảnh 7.

ẢNH: HOA NỮ

Quà tết giúp bệnh nhi trang trải viện phí: Thật ấm lòng biết bao! - Ảnh 8.

Ngày hội với sự tham gia của Đoàn thanh niên nhiều đơn vị

ẢNH: HOA NỮ

Sự chung tay của nhiều đơn vị đã giúp cho ngày hội thêm phần sôi động. Mỗi đơn vị một loại quà tặng, một sự sẻ chia. Đi hết một vòng qua các khu vực của ngày hội, mỗi gia đình bệnh nhi ôm nặng các suất quà trở về.

Đấy không chỉ là những phần quà về vật chất giúp vơi đi gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động lực tinh thần để các bệnh nhân và người nhà có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật.

Những phần quà tiếp thêm động lực để bệnh nhi chống chọi với bệnh tật

Những phần quà tiếp thêm động lực để bệnh nhi chống chọi với bệnh tật

Giữa những ngày cận tết, khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị cho chuyến về quê sum họp, thì tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (cơ sở 2), không ít bậc cha mẹ vẫn lặng lẽ đồng hành cùng con trong những đợt điều trị kéo dài. Những phần quà tết bằng tiền mặt do Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên trao tận tay không chỉ giúp họ vơi bớt gánh nặng viện phí, mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục chống chọi với bệnh tật.

