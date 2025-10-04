Quà trung thu và tiếp sức đến trường ngay sau bão

Rạng sáng 3.10, từ TP.Huế, xe chở đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên và Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt hướng thẳng lên xã vùng cao Lìa (Quảng Trị), theo sau là xe tải đầy ắp hàng, quà.

Ni trưởng Tâm Nguyệt cùng các bé ở Trường mầm non Thuận ẢNH: NGUYỄN PHÚC

M ANG QUÀ LÊN VÙNG BIÊN

Vùng đất Lìa xa ngái giáp với nước bạn Lào là nơi quần tụ của đồng bào Bru Vân Kiều. Dù được Nhà nước thường xuyên quan tâm hỗ trợ, nhưng cái ăn cái mặc chưa bao giờ đủ đầy. Trẻ con vùng Lìa đứa nào cũng nhỏ thó, đen nhẻm, nhiều khi phải đến trường với chiếc bụng rỗng và manh áo sờn, đôi dép rách… Hiểu được hoàn cảnh của trẻ con vùng Lìa, từ P.Phú Mỹ (TP.HCM), Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đã mang tới rất nhiều phần quà ý nghĩa. Đêm tối và đường sá miền núi quanh co, dốc đèo không ngăn được bước chân của đoàn thiện nguyện.

Tại Trường mầm non Thuận (xã Lìa), đoàn đã tặng 350 suất quà trung thu (mỗi suất trị giá 300.000 đồng gồm 1 thùng mì ăn liền, kẹo, bánh trung thu…) cho các em học sinh. Động viên thầy cô giáo đang công tác tại miền biên viễn này, đoàn cũng dành tặng 34 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ni trưởng Tâm Nguyệt dặn dò các em học sinh ở xã A Dơi cố gắng vươn lên trong cuộc sống ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Để không ảnh hưởng đến giờ lên lớp của cô trò Trường mầm non Thuận, đoàn chọn thời điểm phát quà là 6 giờ sáng. Đây có thể là "múi giờ" hơi sớm so với giờ giấc đến trường của các bé mầm non, trong khi nhiều bản làng cách xa điểm trường. Ấy thế mà, lúc đoàn đến nơi, tất cả đã sẵn sàng, mọi người đã chờ sẵn. "Mưa bão vừa qua, khó khăn chất chồng nhưng chúng tôi cũng tính tổ chức trung thu cho các bé. Ngặt nỗi kinh phí eo hẹp, nhà trường dự định cho các cháu xem múa lân, hát đôi bài tập thể rồi về lớp. Không ngờ được đoàn thiện nguyện quan tâm, có quà bánh thế này", cô Lê Thị Thanh Tâm, Phó hiệu trường nhà trường, cho biết.

Tiếp đó, đoàn di chuyển sang Trường tiểu học Thuận (cũng thuộc xã Lìa) và dành tặng 250 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó. Các em hồn nhiên bảo sẽ đưa số tiền này cho bố mẹ và chỉ xin lại một khoản đủ mua chiếc bánh trung thu. Tại điểm trường này, đoàn cũng tặng quà cho 40 giáo viên, trị giá 1 triệu đồng/suất. Ngoài ra, từ nguyện vọng của Ban giám hiệu nhà trường, Ni trưởng Tâm Nguyệt đã đồng ý hỗ trợ thêm 25 triệu đồng để phục vụ việc khoan giếng, lấy nước ngọt cho học trò một điểm trường lẻ sử dụng.

T RUYỀN CẢM HỨNG VỀ SỰ SẺ CHIA

Cũng trong buổi sáng, vượt thêm 15 km nữa, đoàn đến với xã A Dơi, xã cuối cùng trên tỉnh lộ 586, sát với Lào. Ở đây, đoàn dành ra 150 phần quà (1 triệu đồng/phần) để tặng thầy và trò Trường tiểu học Ba Tầng, Trường tiểu học và THCS A Dơi, Trường tiểu học Xy… "Ở nơi không có mưa bão, người dân cũng đã khổ, huống hồ nơi đây vừa thiệt hại do bão. Vậy nên, món quà mà đoàn công tác mang đến cho học trò, giáo viên nơi đây thực sự có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần", ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch UBND xã A Dơi, xúc động nói.

Niềm vui của các em học sinh xã A Dơi khi nhận quà của đoàn thiện nguyện ẢNH: THANH LỘC

Chiều cùng ngày, Ni trưởng Tâm Nguyệt cùng các thành viên của đoàn thiện nguyện quay về miền xuôi, đến với thôn Câu Hà (xã Nam Hải Lăng). Đây là vùng chiêm trũng, thường xuyên bị ngập lụt phía nam tỉnh Quảng Trị, đời sống nhân dân rủi may theo con nước bạc. Tại đây, đoàn dành 150 phần quà trung thu (trị giá 300.000 đồng/phần) cho các em học sinh và 100 phần tiền mặt (1 triệu đồng/phần) tặng các cụ già neo đơn. Trước đó, 100 phần quà (1 triệu đồng/phần) đã được đại diện Báo Thanh Niên thay mặt Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trao gửi cho các em học sinh nghèo vượt khó tại xã Tân Thành.

Trò chuyện tại các điểm trao quà, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt thăm hỏi tình hình mưa gió mấy ngày qua, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến các em học sinh, thầy cô và nhân dân ở vùng khó khăn này. "Ước mơ của Tâm Nguyệt là những em học sinh được nhận quà hôm nay luôn chăm ngoan học giỏi, lớn lên làm kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, bộ đội… để quay trở về giúp đỡ bản làng mình, giúp những thế hệ tiếp sau bớt khổ", Ni trưởng Tâm Nguyệt nói.

PV Báo Thanh Niên tặng quà cho các em học sinh miền núi Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Ni trưởng cũng tâm sự do tuổi đã cao nên mỗi chuyến đi từ thiện luôn được thực hiện trong tâm thế… "đi lần cuối", bởi chẳng biết tương lai sẽ ra sao. "Vậy nên, Tâm Nguyệt đến với bà con cô bác, với thầy cô giáo và các em học sinh bằng cả tấm lòng mình. Dù món quà Tâm Nguyệt mang tới hôm nay có thể chưa nhiều nhưng mang cảm hứng về sự sẻ chia, đùm bọc của người với người, bất kể miền xuôi hay miền ngược", Ni trưởng Tâm Nguyệt nhấn mạnh.