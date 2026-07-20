Qualcomm, Warburg Pincus muốn tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ngày 18.7 đã tổ chức chương trình "Bàn tròn Tài chính" (Financial Roundtable) tại Đại học Columbia (New York, Mỹ). Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều định chế tài chính toàn cầu bày tỏ mong muốn đưa dòng vốn quốc tế vào các dự án phát triển tại Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn công nghệ Qualcomm đã trao Ý định thư bày tỏ nguyện vọng tham gia VIFC-HCMC.

Nhiều tập đoàn Mỹ muốn tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM sau khi dự chương trình "Bàn tròn Tài chính" ẢNH: VIFC-HCMC

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc và ông Richard D. McClellan - Tổng giám đốc VIFC-HCMC đã giới thiệu về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Các đại diện đến từ các quỹ, tập đoàn công nghệ bày tỏ niềm tin vào triển vọng đầu tư của Việt Nam, đánh giá cao những cải cách gần đây và xem VIFC-HCMC như cửa ngõ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam. Trong đó, Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất nước Đức và là một trong những ngân hàng đầu tư toàn cầu hàng đầu, cam kết mở rộng hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam, dự kiến mang đến nguồn vốn cho vay quy mô lớn phục vụ các dự án phát triển. Tương tự, Warburg Pincus - một trong những quỹ đầu tư tư nhân lâu đời và lớn nhất thế giới, có trụ sở tại New York cũng tái khẳng định mong muốn thành lập quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực quản lý tài sản, Morgan Stanley - một trong những ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu của Mỹ - cùng Vanguard Global - công ty quản lý gia sản hoạt động theo mô hình văn phòng gia đình (family office) tại New York - bày tỏ quan tâm tới dịch vụ quản lý tài sản và family office tại Việt Nam. Trong khi đó, một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Trung Quốc - Haitong Securities cho biết đang tích cực phát triển các kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch.

Đáng chú ý, tại sự kiện đã diễn ra lễ trao Ý định thư của Tập đoàn Qualcomm. Trong Ý định thư, Qualcomm bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn của thành phố về VIFC - định hướng trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với tài chính toàn cầu, góp phần hiện đại hóa hệ thống tài chính, thu hút đầu tư quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua công nghệ tiên tiến và các mô hình quản trị hiện đại. Tập đoàn tin tưởng VIFC sẽ góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn và bền vững. Trên cơ sở đó, Qualcomm chính thức bày tỏ nguyện vọng tham gia quá trình phát triển và hoạt động của trung tâm, mong muốn được công nhận là thành viên của VIFC-HCMC, cam kết tìm kiếm các cơ hội hợp tác - đầu tư - trao đổi tri thức, và chỉ định Công ty TNHH Qualcomm Việt Nam làm đầu mối phối hợp triển khai.

Đối với VIFC-HCMC, chương trình không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư mà còn là một bước tiến trong quá trình xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế và khẳng định sức hút của trung tâm đối với các định chế tài chính toàn cầu. Sự quan tâm của các ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức quản lý tài sản và tập đoàn công nghệ hàng đầu, cùng với việc Qualcomm chính thức bày tỏ nguyện vọng tham gia VIFC-HCMC, phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế vào định hướng phát triển của trung tâm cũng như triển vọng của thị trường Việt Nam.