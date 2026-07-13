Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 13.7, Diễn đàn Hợp tác tài chính Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đại diện Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, các doanh nghiệp và nhiều cơ quan hai nước. Chia sẻ tại Diễn đàn, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Tài chính Hàn Quốc - ASEAN, ông Lee Young Jick, đánh giá cao các chính sách tài khóa kịp thời của Việt Nam giúp nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng bền vững, giữ vững nền tảng xuất khẩu và thu hút FDI ổn định. Đặc biệt, giới đầu tư Hàn Quốc bày tỏ sự ấn tượng khi Việt Nam đang vươn lên thành mắt xích chiến lược trong chuỗi sản xuất công nghệ cao, nhất là trong chip bán dẫn và chuyển đổi số. Xu hướng này mở ra cơ hội lớn cho nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đổ vốn, đồng thời kéo doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM cam kết đồng hành cùng các đối tác ẢNH: M.P

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) - trung tâm đang ưu tiên các trụ cột gồm quản lý tài sản và quỹ đầu tư; thị trường vốn và trái phiếu quốc tế; tài chính xanh; tài chính số và fintech; thanh toán xuyên biên giới; tài chính hàng không; tài chính hàng hải... Từ đó, ông đề xuất hai bên có thể tập trung vào năm nhóm hợp tác thực chất, bao gồm thu hút các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư tổ chức Hàn Quốc; phát triển các kênh huy động vốn bằng đồng tiền quốc tế cho doanh nghiệp và các dự án hạ tầng của Việt Nam, bao gồm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, quỹ đầu tư; Kết nối hệ thống thanh toán và thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới; hợp tác phát triển fintech, trí tuệ nhân tạo trong tài chính; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao...

Một điểm nhấn cụ thể tại diễn đàn là thảo luận về mô hình kết nối trực tiếp hạ tầng thanh toán QR giữa hai quốc gia và thị trường nợ xấu. Dựa trên thỏa thuận đã ký giữa KFTC và NAPAS cuối tháng 4. Giải pháp công nghệ này cho phép người dùng sử dụng ứng dụng tài chính nội địa để chi tiêu trực tiếp khi ra nước ngoài, giảm phụ thuộc vào việc đổi ngoại tệ và mở rộng cơ hội tham gia cho các doanh nghiệp fintech.

Hàn Quốc và Việt Nam thảo luận về cơ hội hợp tác thông qua Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM ẢNH: M.P

Đối với thị trường nợ xấu, đại diện Tổng công ty Quản lý Tài sản Hàn Quốc (KAMCO) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng một thị trường có khả năng giao dịch và xử lý tài sản hiệu quả. Theo đó, Việt Nam cần hình thành thị trường nợ - biến nợ xấu thành tài sản để giao dịch trên thị trường. Hiện Việt Nam đã có khung pháp lý, có luật xử lý nợ xấu, các cơ quan nòng cốt như VAMC hay DATC nhưng thực tế thị trường chưa được vận hành. Nguyên nhân do thiếu sự kết nối, tài sản không được thanh khoản do dữ liệu không được chuẩn hóa, khó định giá tài sản nợ; cơ chế xử lý nợ kéo dài... Kết quả có tài sản nhưng giao dịch không phát sinh.

Do vậy, Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái về nợ xấu toàn diện, đơn giản hóa quy trình xử lý để giảm bớt phụ thuộc vào cơ chế tòa án khiến quá trình xử lý kéo dài khiến nhà đầu tư nản lòng. Song song, cần có tiêu chuẩn thống nhất, rõ ràng đối với khâu thu hồi nợ, đấu giá và chuyển nhượng nợ xấu; chuyển dịch cơ cấu xử lý từ tư pháp sang thị trường, đảm bảo tính nhanh chóng như cho phép bên nhận tài sản nợ được đấu giá mà không phải qua tòa án... Một vấn đề khác là cần mở rộng cơ sở nhà đầu tư và áp dụng các sản phẩm tài chính để thu hút nguồn vốn đa dạng hơn; xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu để tăng thanh khoản cho thị trường... Điều đó sẽ góp phần làm gia tăng thu hút nhà đầu tư và dòng vốn tham gia vào Việt Nam nói chung.







