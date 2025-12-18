Quán ăn ở TP.HCM 'chỉ giữ xe không giữ nón bảo hiểm': Thực khách thấy sao?

Trên thực tế hiện nay, trong khi nhiều hàng quán ở trung tâm TP.HCM đều giữ xe miễn phí và "trọn gói" cho khách, kể cả nón bảo hiểm trên xe thì một số quán khác lại thông báo ngay từ đầu rằng chỉ giữ xe không giữ nón bảo hiểm. Chủ quán, thực khách ở TP.HCM nghĩ gì về quy định này?

Một quán ăn ở TP.HCM thông báo không giữ nón bảo hiểm khi khách đến ăn ẢNH: CAO AN BIÊN

Ghi nhận của Thanh Niên tại một quán ăn nằm trên mặt tiền một con đường lớn ở trung tâm TP.HCM, nhiều người đi đường chú ý tới dòng thông báo được dán phía trước quán: "Nón bảo hiểm, tư trang cá nhân khách hàng tự bảo quản. Xin cảm ơn!".

Nói về chuyện hàng quán "giữ xe không giữ nón bảo hiểm" như thông báo trên, anh Trương Danh (32 tuổi) sống ở phường Bình Đông cho biết mỗi hàng quán đều có những quy định riêng, tuy nhiên với góc độ thực khách, khi đến quán ăn mà đọc được thông báo như vậy sẽ khiến anh cảm thấy lo lắng.

"Mình thường đi ăn cùng gia đình nhỏ, tuy nhiên cốp xe thường không để hết nón của tất cả các thành viên nên mình thường móc ở ngoài xe cho tiện. Khi đến quán khi đọc được thông báo, mình sẽ có chút lăn tăn, khi vào ăn cũng sợ bị mất nón bảo hiểm vì phải có lý do gì đó chủ quán mới thông báo như vậy", anh chia sẻ.

Theo anh Danh, nhiều hàng quán ở TP.HCM đều trông coi xe cẩn thận cho khách bao gồm cả nón bảo hiểm để khách an tâm trải nghiệm ẩm thực ở quán mà không phải lo lắng. Vị khách cũng nói thêm nón bảo hiểm không phải là tài sản quá lớn, tuy nhiên nếu bị mất vì lý do nào đó cũng sẽ gây bất tiện trong nhiều tình huống.

Nhiều thực khách cho biết với những quán có dịch vụ trông giữ xe tốt sẽ khiến trải nghiệm ẩm thực của họ trọn vẹn hơn ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó chị Trúc Linh (26 tuổi, sống và làm việc ở TP.HCM) cho rằng việc một số quán quy định giữ xe không giữ nón bảo hiểm là điều bình thường, đặc biệt ở các quán bình dân, không có bảo vệ trông coi xe.

"Người ta chỉ ghi giữ xe, chứ đâu ghi là giữ xe và nón bảo hiểm. Ở các trung tâm thương mại, khi mất nón bảo hiểm mình cũng tự chịu trách nhiệm mà. Mình nghĩ đi đến đâu, ý thức giữ gìn tài sản cá nhân cũng phải có, mình có thể để nón bảo hiểm trong cốp hoặc mắc vào xe rồi khóa cốp lại cho an toàn. Tuy nhiên, quán nào có dịch vụ trông giữ xe tốt cho khách thì càng tuyệt vời!", chị nêu quan điểm.

Góc nhìn chủ quán

Chia sẻ với Thanh Niên, quản lý một quán ăn ở trung tâm TP.HCM cho biết trong suốt nhiều năm hoạt động, quán coi trọng việc giữ xe cho khách vì đó là khâu đầu tiên tạo ấn tượng cho thực khách trước khi vào quán.

Theo anh, quán ăn bố trí 3 nhân viên nam làm nhiệm vụ đón khách, nhận giữ xe, trông coi và dẫn xe ra cho khách sau khi ăn xong. Tất nhiên ngoài những tài sản có giá trị, quán vẫn giữ nón bảo hiểm cho khách, đảm bảo không có tình huống đáng tiếc nào xảy ra.

"Mỗi quán ăn khác nhau có quy định khác nhau, hoàn cảnh và điều kiện khác nhau nên chúng tôi không thể đánh giá họ nên hay không nên giữ xe mà không giữ luôn nón bảo hiểm cho khách.

Tuy nhiên là người làm F&B, quán ăn của chúng tôi luôn đề cao trải nghiệm của khách hàng, muốn khách thoải mái nhất khi dùng bữa mà không cần phải thấp thỏm về tài sản của mình", anh chia sẻ thêm.

Bạn nghĩ gì về chuyện hàng quán TP.HCM chỉ giữ xe, không giữ nón bảo hiểm? ẢNH: AI

Trong khi đó, chủ một quán ăn bình dân ở phường Bình Đông chia sẻ rằng việc quán ăn giữ xe mà không giữ nón như quán của chị, khách hàng có thể thông cảm vì nhiều lý do.

Chị chủ cho biết người làm dịch vụ, ai cũng muốn phục vụ khách tốt nhất, tuy nhiên với một quán ăn bình dân chỉ có người nhà làm nhiệm vụ đón khách và trông coi xe, không thể kham luôn việc giữ tài sản cá nhân và nón bảo hiểm của khách.

"May mắn là nhiều khách quen của chúng tôi đã quen với quy định này. Mỗi người đều có ý thức giữ gìn tài sản cá nhân của mình sẽ không có vấn đề gì. Việc giữ xe cũng chỉ là một phần, quan trọng còn là thái độ phục vụ và chất lượng món ăn", chị chia sẻ thêm.

Bạn nghĩ gì về việc quán ăn giữ xe nhưng không giữ nón bảo hiểm của khách? Hãy chia sẻ quan điểm với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.