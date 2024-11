Quan Kế Huy chia sẻ việc huấn luyện Hugh Jackman cách tung cú đấm trong ‘X-Men’

Ngôi sao Quan Kế Huy (54 tuổi) chia sẻ với tạp chí People rằng: "Khi làm biên đạo những pha hành động, một trong những trách nhiệm của tôi là huấn luyện các diễn viên cách tung cú đấm hoặc đá và khiến họ trông thật đẹp khi thực hiện trên màn ảnh".

Quan Kế Huy và Hugh Jackman ẢNH: PEOPLE

Việc chỉ đạo đó bao gồm cả Hugh Jackman - người đã làm việc với Quan Kế Huy vào năm 2000 trong bộ phim chuyển thể X-Men của Marvel Comics.

Khi cả hai gặp nhau tại lễ gắn sao Hollywood Walk of Fame vào ngày 25.7.2024 cho nhà sản xuất Kevin Feige, Huy nói họ đã nhớ về bộ phim giúp hai người gắn kết. "Thật tuyệt vời", nam diễn viên thắng giải Oscar mỉm cười nói.

Trong 2 thập kỷ trước khi có sự trở lại đầy vinh quang trong bộ phim ăn khách Everything Everywhere All at Once năm 2022, Quan Kế Huy (nổi tiếng từ Indiana Jones and the Temple of Doom năm 1984 và The Goonies năm 1985) phải vật lộn để có được vai diễn khi trưởng thành.

Khoảng thời gian đó, anh tìm được công việc hậu trường với vai trò biên đạo hành động và trợ lý đạo diễn.

Quan Kế Huy nổi tiếng từ Indiana Jones and the Temple of Doom năm 1984 ẢNH: PEOPLE

"Tôi không ngờ rằng tất cả những năm tháng phụ trách biên đạo hành động thực sự đã chuẩn bị mọi thứ cho mình. Tôi học được từ những người giỏi nhất", anh nói với People.

"Tôi bí mật học hỏi từ Harrison Ford, Hugh Jackman, Tom Hiddleston, Jamie Lee Curtis và Dương Tử Quỳnh", Huy thừa nhận.

Quay bộ phim hài hành động mới Love Hurts, Quan Kế Huy có cơ hội sử dụng mọi thứ anh học được từ những huyền thoại trong ngành điện ảnh. "Tôi rất may mắn khi được làm việc với những diễn viên tuyệt vời, những người tử tế, khiêm tốn, rất hào phóng. Và vì vậy, khi tôi bước vào phim trường với vai chính trong bộ phim này, tôi muốn đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy được chào đón, có động lực để làm tốt nhất công việc và đối xử với mọi người như thể chúng tôi chỉ là một gia đình lớn. Đó là những gì tôi học được từ Harrison Ford, Hugh Jackman, Tom Hiddleston, Michelle và Jamie".

Quan Kế Huy (đứng, thứ tư từ trái sang) cùng các bạn diễn tại buổi lễ gắn sao Hollywood Walk of Fame vinh danh Feige



Một bài học khác mà Quan Kế Huy học được trong suốt sự nghiệp đang phát triển của mình đến từ một huyền thoại làm phim. "Tôi nhớ lần đầu tiên nghe một nhà làm phim nói, 'Tôi luôn làm phim với đối tượng khán giả trong tâm trí'. Và người đó là Steven Spielberg", Huy nhìn nhận.

Ngoài Quan Kế Huy, Love Hurts có sự tham gia của Ariana DeBose, Daniel Wu, Marshawn Lynch… sẽ ra rạp ngày 7.2.2025. Anh cũng góp mặt trong The Electric State do Joe Russo và Anthony Russo đạo diễn, phát trên Netflix vào ngày 14.3.2025, lồng tiếng cho một nhân vật trong Zootopia 2 (ra rạp vào ngày 26.11.2025) và đóng vai chính trong phim hành động - ly kỳ Fairytale in New York.