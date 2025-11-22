Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quân khu 7 thăm 4 gia đình có người tử vong tại xã Lạc Dương, Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
22/11/2025 14:21 GMT+7

Đoàn công tác Quân khu 7 do đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng dẫn đầu đã đến xã Lạc Dương (Lâm Đồng) thăm, chia sẻ khó khăn với các gia đình có người thân tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 22.11, đoàn công tác Quân khu 7 do đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu, làm trưởng đoàn và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến xã Lạc Dương thăm, chia sẻ khó khăn với 4 gia đình có người thân thiệt mạng trong đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua.

Quân khu 7 thăm 4gia đình có người tử vong do mưa lũ tại xã Lạc Dương - Ảnh 1.

Đoàn công tác Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đến thăm gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ ở xã Lạc Dương.

ẢNH: L.V.

Như Thanh Niên đã thông tin đợt mưa lũ kinh hoàng từ 18 - 21.11 toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 4 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương (cả 4 người tử vong đều thuộc xã Lạc Dương). Trong đó 1 trường hợp bị nước lũ cuốn trôi mất tích, 1 người bị đất sạt lở đè chết, 2 vợ chồng bị cây ngã đè tử vong trên đường đi làm về. 

Sau đó các lực lượng cứu nạn cứu hộ xã Lạc Dương, ban Chỉ huy Quân sự xã Lạc Dương và Công an tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị đất vùi lấp và lũ cuốn mất tích bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Quân khu 7 thăm 4gia đình có người tử vong do mưa lũ tại xã Lạc Dương - Ảnh 2.

Đại tá Lê Xuân Bình ân cần thăm hỏi, động viên và trao mỗi gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ 10 triệu đồng.

ẢNH: L.V.

Đến thăm từng hộ, đại tá Lê Xuân Bình ân cần thăm hỏi, động viên và trao mỗi gia đình một suất quà trị giá 10 triệu đồng. Đại tá khẳng định đây là tình cảm, trách nhiệm của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dành cho đồng bào vùng thiên tai, góp phần xoa dịu phần nào mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 cũng biểu dương nỗ lực của lực lượng vũ trang địa phương và chính quyền cơ sở trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng trao tiền hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ ở xã Lạc Dương.

Quân khu 7 thăm 4gia đình có người tử vong do mưa lũ tại xã Lạc Dương - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, trao tiền hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng ở xã Lạc Dương để lo hậu sự

ẢNH: LV

Cùng ngày, đoàn công tác Quân khu 7 do đại tá Trần Hữu Nhân, Phó tham mưu trưởng Quân khu, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường lũ quét tại thôn Phú Trung, xã Tân Hội. Dịp này đoàn đến thăm, động viên và tặng quà hỗ trợ các gia đình có nhà bị mưa lũ cuốn trôi ở thôn Phú Trung, bày tỏ, chia sẻ sâu sắc về những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quân khu 7 thăm 4gia đình có người tử vong do mưa lũ tại xã Lạc Dương - Ảnh 4.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó tham mưu trưởng Quân khu, cùng đoàn công tác đến thăm, hỗ trợ gia đình có nhà bị mưa lũ cuốn trôi ở thôn Phú Trung

ẢNH: L.V.

Đại tá Nhân mong muốn bà con nỗ lực, kiên cường, đoàn kết, sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và khẳng định Quân khu 7 luôn sát cánh cùng người dân trong lúc gian khó.

