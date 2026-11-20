Ngày 20.11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Đức Tình (40 tuổi, ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tình từng giữ chức vụ quản lý một cửa hàng thuộc hệ thống Bách Hóa Xanh trên địa bàn phường Đồng Hới. Trong tháng 9 và 10, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động cửa hàng, Tình đã chiếm đoạt hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty CP Thương mại Bách Hóa Xanh.

Phạm Đức Tình (thứ 2 từ trái qua) nghe đọc lệnh bắt ẢNH: THANH LỘC

Tổng giá trị hàng hóa bị chiếm đoạt được xác định hơn 250 triệu đồng. Vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, xác minh và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi được Viện KSND tỉnh phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Viện KSND tỉnh tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Đức Tình để điều tra về tội "tham ô tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Lừa làm 'sổ đỏ', một phụ nữ bị bắt Hoàng Thị Lự (áo xanh, đội mũ đỏ) nghe đọc lệnh bắt ẢNH: THANH LỘC Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Lự (46 tuổi, ở xã Quảng Trạch) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, tháng 4.2024, một phụ nữ ở thôn Xuân Hòa, xã Quảng Trạch liên hệ nhờ Lự làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, Lự vẫn nhận lời và hứa sẽ thực hiện được. Sau đó, Lự nhiều lần yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền với lý do phục vụ việc đo đạc, làm thủ tục đất đai. Tuy nhiên, số tiền nhận được bị Lự sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi không thực hiện được cam kết, Lự đưa ra nhiều lý do trì hoãn và không hoàn trả tiền. Cơ quan điều tra xác định số tiền Lự bị cáo buộc chiếm đoạt là 52 triệu đồng.







