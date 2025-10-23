Quảng Ngãi: 4 thùng chất lỏng, nghi hóa chất rơi xuống đường, bốc mùi nồng nặc

Sáng 23.10, người dân sống trên đường Lê Lợi (P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) lo lắng khi 4 thùng nghi chứa hóa chất, từ xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống đường, khiến chất lỏng tràn ra, bốc mùi hôi nồng nặc.

Hiện trường vụ đổ chất lỏng nghi hóa chất trên đường Lê Lợi (P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Vào khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, xe đầu kéo BS 76F - 006.19 kéo theo rơ moóc BS 76R - 009.21, chở 7 thùng chất lỏng nghi hóa chất lưu thông trên đường Lê Lợi hướng ra QL1. Khi đến trước số nhà 36 đường Lê Lợi (P.Cẩm Thành), xe gặp sự cố khiến 4 thùng chất lỏng lớn rơi xuống mặt đường, bị vỡ. Chất lỏng màu trắng trong suốt loang khắp mặt đường, bốc mùi khó chịu khiến người dân buồn nôn, cay mắt, nhức đầu.

Các thùng chất lỏng nghi hóa chất bị rơi đổ ra đường, bốc mùi hôi nồng nặc ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều người dân đi ngang qua hiện trường thắc mắc, không biết đó là loại hóa chất gì mà mùi hôi nồng nặc, đi qua hít phải thấy cay mắt, nhức đầu.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, lượng chất lỏng nghi hóa chất tràn ra từ các thùng tạo thành vệt loang kéo dài trên mặt đường. Mùi hôi rất nồng nặc, khiến người sống dân gần đó lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mùi hôi từ chất lỏng rất nồng nặc, khiến người sống dân gần đó lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe ẢNH: HẢI PHONG

Ngay sau đó, Công an P.Cẩm Thành và lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt phong tỏa, phân luồng giao thông, lập biên bản vụ việc. Tuy nhiên, đến hơn 8 giờ, khu vực vẫn còn mùi hôi nồng nặc, hóa chất chưa được thu gom hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu xác định loại hóa chất và làm rõ nguyên nhân vụ xe đầu kéo gặp sự cố khiến 4 thùng chứa chất lỏng, nghi là hóa chất, đổ tràn ra đường.