Quảng Ngãi: Bắt quả tang vụ vận chuyển gần 400 kg nghi vật liệu nổ

Chiều tối 20.4, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn, xảy ra tại xã Vạn Tường.

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Phạm Văn Hậu vận chuyển tang vật nghi thuốc nổ ẢNH: VĂN TÁNH

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 ngày 18.4, lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đồn biên phòng Bình Hải, Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2, phát hiện Phạm Văn Hậu (37 tuổi, ở thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường) đang điều khiển xe mô tô biển số 76AB-052.51 chở theo bao tải chứa vật thể rắn dạng cục, màu xám, nặng khoảng 20 kg có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra và làm việc ban đầu, Hậu thừa nhận số chất trên là thuốc nổ, được vận chuyển để bán cho các đối tượng sử dụng vào mục đích khai thác thủy sản. Đồng thời khai báo và tự nguyện giao nộp thêm một bao tải khác có đặc điểm tương tự, được cất giấu phía sau quán Mỹ Giang.

Lực lượng biên phòng kiểm tra nơi cất giấu vật liệu nghi thuốc nổ ẢNH: VĂN TÁNH

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp quán Mỹ Giang do bà N.T.M (41 tuổi, ở thôn Thanh Thủy) làm chủ. Tại đây, có thêm 12 bao tải chứa vật thể rắn dạng cục, màu xám được phát hiện đang cất giấu tại nhiều vị trí xung quanh khu vực quán.

Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong vụ việc là khoảng 377 kg chất rắn, nghi là thuốc nổ.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Hậu; đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật để phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.