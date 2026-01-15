Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Ngãi: Cháy 4 tàu cá khi đang neo đậu trên sông Trà Bồng

Hải Phong
Hải Phong
15/01/2026 10:12 GMT+7

Rạng sáng nay (15.1), 4 tàu cá neo đậu trên sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) bị cháy, hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sáng nay 15.1, Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy 4 tàu cá đang neo đậu trên sông Trà Bồng (đoạn qua thôn Mỹ Tân), gây thiệt hại lớn cho ngư dân.

Quảng Ngãi: Cháy 4 tàu cá khi đang neo đậu trên sông Trà Bồng - Ảnh 1.

Tàu cá bị cháy khi neo đậu trên sông Trà Bồng (Quảng Ngãi)

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực bến neo đậu tàu cá trên sông Trà Bồng. Do các tàu neo đậu gần nhau, đám cháy nhanh chóng lan sang các phương tiện lân cận.

Vụ cháy làm 3 tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn bị thiệt hại nặng, gồm: tàu cá mang số hiệu QNg - 95221 TS do ông Lê Hồng Sơn làm chủ, bị cháy khoảng 95%; tàu QNg - 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ, bị cháy khoảng 95%; tàu QNg - 90735 TS do bà Nguyễn Thị Hồng Lắm làm chủ, bị cháy khoảng 20%. 

Ngoài ra, tàu cá mang số hiệu QNg - 95138 TS của bà Bùi Thị Tường Vy (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) cũng bị cháy khoảng 70%.

Quảng Ngãi: Cháy 4 tàu cá khi đang neo đậu trên sông Trà Bồng - Ảnh 2.

Một tàu cá thiệt hại nặng sau vụ cháy

ẢNH: CẨM ÁI

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức chữa cháy, hạn chế đám cháy lan rộng. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá đám cháy Quảng Ngãi Sông Trà Bồng
