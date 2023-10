Quảng Ngãi: Chốt chặn nhiều tuyến đường bị ngập nước, ngăn người dân qua lại

Sáng 17.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tuyến đường độc đạo để người dân thôn Ân Phú và xóm Tân Lập của thôn Ngọc Thạch (xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi) đi ra ngoài đã bị nước tràn qua. Khu vực này có khoảng 350 hộ dân sinh sống.

Lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt bảng chốt chặn tại đoạn đường bị ngập nước và cử lực lượng chức năng canh không cho người dân qua lại tránh nguy cơ gặp tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng.

Lực lượng chức năng giăng dây, đặt bảng chốt chặn tại một tuyến đường bị ngập nước ở xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) HẢI PHONG

Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, cho biết khi nước tràn qua tuyến đường độc đạo nói trên, chính quyền địa phương lập tức cử lực lượng đến chốt chặn, đặt bảng cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân qua lại. "Khi nào nước rút, đường đi lại được thì chúng tôi sẽ cho người dân qua lại", ông Khương nói.

Đặt rào chắn cảnh báo không cho người dân qua lại cầu tràn Thạch Nham C.T.V

Tại cầu tràn Thạch Nham trên tuyến đường từ H.Sơn Hà qua H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cũng đang bị ngập. Để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân, chính quyền địa phương đã rào chắn, đặt bảng cảnh báo không cho người dân qua lại khu vực này.

Giăng dây cấm người dân qua lại khu vực nước lũ ngập sâu HẢI PHONG

Còn tại thôn Long Yên (xã Bình Long, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) có 350 hộ dân sinh sống đã bị nước lụt chia cắt hơn 1 ngày qua.

Sáng 17.10, ông Phạm Ngọc Nguyên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Long, cho biết khu vực thôn Long Yên đang bị sâu gần 1 m. Lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã Bình Long chốt chặn 2 đầu và giăng dây cảnh báo cấm người dân qua lại.

Lực lượng chức năng chốt chặn trong đêm, không cho người dân qua lại tuyến đường bị ngập sâu HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết nếu nước tiếp tục dâng cao, gây chia cắt và nguy hiểm thì huyện đã sẵn sàng phương án để di dời và túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân.

"Bên cạnh lực lượng thường trực của huyện thì các lực lượng đóng quân trên địa bàn cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra", ông Duy nói.

Lực lượng chức năng lập chốt, đặt rào chắn không cho người dân qua lại tại khu vực cầu tràn xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) N.Đ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa (từ 9 giờ ngày 16.10 đến 9 giờ ngày 17.10) phổ biến từ 50 mm đến 150 mm, có nơi cao hơn như: Trà Khúc hơn 186 mm, Trà Câu 201 mm. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.