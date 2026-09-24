Quảng Ngãi đặt mục tiêu vào top 20 cả nước về chỉ số PCI vào năm 2030

Sáng 24.9, Báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo "Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung". Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội thảo ẢNH: HẢI PHONG

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào một giai đoạn phát triển mới, với không gian phát triển rộng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, khả năng huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Không chỉ dựa vào tiềm năng, lợi thế

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên.

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào TOP 20 tỉnh, thành phố trong cả nước ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Hiền, đây là mục tiêu lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi, đồng thời đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, lợi thế hiện có, chủ động tạo dựng và nuôi dưỡng các động lực phát triển mới.

"Có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng", ông Hiền nói và cho rằng, vấn đề quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất.

Cùng với đó, Quảng Ngãi cần nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết.

Một trong những nội dung được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm là cải thiện chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây được xem là điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực xã hội, củng cố niềm tin và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

"Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào TOP 20 tỉnh, thành phố trong cả nước", ông Hiền cho biết.

Theo lãnh đạo tỉnh, mục tiêu không chỉ dừng ở việc cải thiện thứ hạng PCI mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền.

Liên kết để mạnh hơn, tập trung để bứt phá

Trong khuôn khổ hội thảo, các tham luận tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa nền tảng đối với quá trình phát triển của Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, khái quát các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung.

Địa phương xác định tư duy phát triển mới với kịch bản "Liên kết để mạnh hơn - Tập trung để bứt phá - Bản sắc để trường tồn".

Quảng Ngãi đang đầu tư nâng cấp quốc lộ 24 kết nối hành lang Tây - Đông để phát triển kinh tế ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, Quảng Ngãi hướng tới tăng cường liên kết giữa không gian Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ, lấy hành lang Tây - Đông từ Bờ Y qua khu vực Tây nguyên, miền núi Quảng Ngãi đến biển và cảng nước sâu Dung Quất làm trục động lực chủ đạo.

Ở lĩnh vực du lịch, PGS-TS Phạm Trung Lương, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn Quy hoạch quốc gia chỉ ra những lợi thế mới của Quảng Ngãi sau sáp nhập, trong đó có 3 điểm tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia là Lý Sơn, Mỹ Khê và Măng Đen.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những điểm nghẽn về chiến lược, hạn chế trong kết nối không gian du lịch, năng lực thích ứng và quản trị rủi ro. Từ đó, tham luận đưa ra các giải pháp nhằm giúp Quảng Ngãi biến lợi thế và cơ hội thành nguồn lực phát triển du lịch.

Một nội dung trọng tâm của hội thảo là phiên thảo luận "Tháo gỡ điểm nghẽn để Quảng Ngãi bứt phá trở thành cực tăng trưởng", với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, đại diện các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu tập trung trao đổi về những rào cản liên quan đến thể chế, hạ tầng và nguồn lực; đồng thời bàn giải pháp xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội thảo ẢNH: HẢI PHONG

Từ góc độ điều hành địa phương, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế thành động lực tăng trưởng thực chất.

Theo ông Hiền, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành, khơi thông nguồn lực xã hội và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Mục tiêu cuối cùng là tạo thêm những động lực phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây nguyên.