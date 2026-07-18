Quảng Ngãi: Ngư dân phải cho tàu dài trên 15 mét cập bến... ngoại tỉnh

Xã Vạn Tường và xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) hiện là 2 địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn của tỉnh Quảng Ngãi với gần 1.200 tàu cá, trong đó hơn 300 tàu có chiều dài từ 15 - 26 mét hoạt động khai thác vùng khơi.

Tuy nhiên, theo luật Thủy sản, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên khi khai thác xa bờ phải cập "cảng cá chỉ định" để thực hiện các thủ tục xác nhận nguồn gốc thủy sản, nộp nhật ký khai thác và hoàn tất thủ tục xuất, nhập cảng.

Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) neo đậu trên sông Trà Bồng ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều năm qua, khu vực này chưa có "cảng cá chỉ định" nên ngư dân buộc phải đưa tàu đến cảng cá Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn), thậm chí ra cảng cá Kỳ Hà (thành phố Đà Nẵng, địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ, giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi) để thực hiện các thủ tục.

Việc phải di chuyển quãng đường dài không chỉ làm tăng chi phí nhiên liệu mà còn kéo dài thời gian trước và sau mỗi chuyến biển, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác.

Ông Bùi Đức Quang, chủ tàu cá QNg-95209TS, mong muốn được làm thủ tục xuất bến tại cảng cá sông Trà Bồng để thuận tiện và đỡ tốn chi phí đi lại ẢNH: HẢI PHONG

Ông Bùi Đức Quang, 51 tuổi, chủ tàu cá QNg-95209TS (ở xã Bình Sơn), cho biết mỗi lần đưa tàu ra cảng Kỳ Hà làm thủ tục phải mất khoảng 4 giờ di chuyển, tiêu tốn khoảng 40 lít dầu. Nếu đến cảng cá Lý Sơn thì mất khoảng 6 giờ và tiêu hao khoảng 60 lít dầu.

"Đó mới chỉ là hành trình đi làm thủ tục, chưa tính quãng đường quay trở lại để ra ngư trường khai thác. Nếu địa phương có "cảng cá chỉ định" thì bà con sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả chuyến biển. Ngư dân ở đây rất mong muốn được làm thủ tục xuất bến tại cảng cá sông Trà Bồng để thuận tiện và đỡ tốn chi phí đi lại", ông Quang nói.

Kỳ vọng, rồi lại phải chờ...

Trước nhu cầu thực tế của ngư dân, tháng 9.2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN-PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận, quản lý và khai thác cảng cá sông Trà Bồng từ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất để đầu tư, hoàn thiện theo tiêu chuẩn cảng cá loại 3.

Cảng cá sông Trà Bồng (Quảng Ngãi), ảnh chụp năm 2022 ẢNH: HẢI PHONG

Sau quá trình nâng cấp, cuối năm 2025, cảng cá sông Trà Bồng được công bố mở cảng cá loại 3. Đến ngày 15.6 vừa qua, cảng bắt đầu tiếp nhận tàu cá làm thủ tục xuất bến. Hàng chục tàu khai thác vùng khơi của ngư dân xã Bình Sơn và xã Vạn Tường đã đến thực hiện thủ tục với kỳ vọng từ nay không còn phải đưa tàu đến các cảng ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, chưa đầy 10 ngày sau, qua rà soát các quy định và điều kiện thực tế, ngày 24.6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm dừng việc xác nhận xuất bến đối với tàu khai thác vùng khơi tại cảng cá sông Trà Bồng. Nguyên do, cảng này chưa được công bố là "cảng cá chỉ định" cho tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên cập cảng.

Nhiều chủ tàu cá ở xã Bình Sơn và Vạn Tường (Quảng Ngãi) mong muốn được làm thủ tục xuất bến tại cảng cá sông Trà Bồng ẢNH: HẢI PHONG

Việc tạm dừng khiến nhiều chủ tàu đã làm thủ tục xuất bến tại cảng này lâm vào tình huống khó khăn khi trở về bờ.

Bà Nguyễn Thị Bằng, 52 tuổi, chủ tàu cá QNg-90295TS (ở xã Bình Sơn), cho biết tàu của gia đình làm thủ tục xuất bến tại cảng cá sông Trà Bồng ngày 22.6, nhưng khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản sau chuyến biển thì không được chấp thuận, vì cảng chưa phải là "cảng cá chỉ định" đối với tàu khai thác vùng khơi.

"Điều này khiến ngư dân chúng tôi bị thiệt thòi về quyền lợi. Hiện có khoảng 40 tàu cá của bà con ở xã Bình Sơn và xã Vạn Tường rơi vào trường hợp tương tự. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có hướng giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho ngư dân", bà Bằng kiến nghị.

Mới mở cảng loại 3, chưa đủ điều kiện công bố 'cảng cá chỉ định'

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi được công bố mở cảng cá loại 3, cảng cá sông Trà Bồng đã thực hiện việc xác nhận tàu cá dưới 15 mét ra vào cảng theo quy định.

Ngư dân xã Bình Sơn và Vạn Tường có hơn 300 tàu có chiều dài từ 15 - 26 mét hoạt động khai thác vùng khơi ẢNH: HẢI PHONG

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 15.6 đến 24.6, Tổ quản lý cảng cá sông Trà Bồng và Tổ kiểm soát nghề cá sông Trà Bồng lại làm thủ tục xuất bến cho một số tàu cá có chiều dài trên 15 mét.

Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định cảng cá sông Trà Bồng chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được công bố là "cảng cá chỉ định" đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Vì vậy, việc xác nhận xuất, nhập cảng đối với tàu khai thác vùng khơi được tạm dừng để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện theo quy định.

Tàu cá neo đậu tại cảng cá sông Trà Bồng, ảnh chụp năm 2022 ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, việc rà soát được thực hiện nhằm bảo đảm cảng hoạt động đúng quy định, an toàn và ổn định lâu dài.

"Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hoàn thiện hạ tầng cảng cá loại 3, tạo thuận lợi cho ngư dân, đồng thời bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý khi cảng chính thức phục vụ tàu khai thác vùng khơi", ông Trung cho biết.

Ngư dân dọn dẹp tàu sau phiên biển dài ngày ngoài khơi ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 17.7, ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc xác nhận cho tàu cá xuất bến trước khi cảng được công bố "cảng cá chỉ định" là chưa bảo đảm đúng quy định.

Việc sớm hoàn thiện các tiêu chí để cảng cá sông Trà Bồng được công nhận là "cảng cá chỉ định" được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, giúp hàng trăm tàu khai thác vùng khơi của Quảng Ngãi giảm chi phí, rút ngắn thời gian làm thủ tục, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của ngư dân theo quy định.