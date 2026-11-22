Sáng 22.11, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại điểm chôn cất tập thể ở Gò Mồ, thôn Ngọc Trì (xã Bình Chương). Hiện các lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại khu vực này.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gò Mồ, thôn Ngọc Trì (xã Bình Chương, Quảng Ngãi) ẢNH: UBND XÃ BÌNH CHƯƠNG

Theo UBND xã Bình Chương, từ thông tin người dân cung cấp về địa điểm chôn cất tập thể liệt sĩ trong những năm kháng chiến, địa phương đã tổ chức nhiều đợt xác minh, gặp gỡ nhân chứng và khảo sát thực địa.

Sau khi tổng hợp thông tin, UBND xã báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tìm kiếm.

Đến ngày 19.11, với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Gò Mồ và tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Ngày 20.11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi do bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ và làm việc với xã Bình Chương.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ trái sang), kiểm tra hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gò Mồ ẢNH: UBND XÃ BÌNH CHƯƠNG

Trong buổi làm việc, các nhân chứng tiếp tục cung cấp thông tin về trận đánh, quá trình chôn cất và những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Bà Y Ngọc đánh giá thông tin từ các nhân chứng có ý nghĩa quan trọng trong công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường cán bộ chuyên môn trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm thận trọng, khoa học, tỉ mỉ theo từng lớp đất; hạn chế sử dụng máy móc có nguy cơ ảnh hưởng đến hài cốt và di vật.

Quá trình khai quật phải chú trọng thu gom đầy đủ các mẫu xương, di vật, bảo đảm điều kiện che chắn, an toàn và thực hiện lấy mẫu ADN theo quy định để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đối với chính quyền xã Bình Chương, lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân, nhất là những người từng sống, chiến đấu hoặc biết thông tin về các trận đánh, địa điểm chôn cất liệt sĩ, cung cấp thêm tư liệu, nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm.

Dịp này, đoàn công tác trao quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ và 4 nhân chứng cung cấp thông tin về địa điểm chôn cất tập thể liệt sĩ, ghi nhận những đóng góp của các nhân chứng trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.