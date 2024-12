Quảng Ninh: Công an chính quy về xã tạo 'luồng gió mới' cho thôn, xóm

Công an xã Bằng Cả (TP.Hạ Long) bám sát cơ sở để nắm chắc địa bàn ẢNH: N.K

Từ năm 2019, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bố trí hơn 500 cán bộ chiến sĩ tới 100% số xã trên địa bàn, với số lượng 5 - 8 cán bộ chiến sĩ mỗi xã.

Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã sớm hơn thời gian Bộ Công an giao.

Việc công an chính quy về cơ sở đã tạo ra "luồng gió mới" cho các thôn, xóm, bản làng tại tỉnh Quảng Ninh. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, công an xã chính quy đã phát huy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành điểm tựa vững chắc và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an xã khu vực biên giới phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra địa bàn ẢNH: N.K

Từ năm 2020 đến nay, công an các xã đã phát hiện, ngăn chặn hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật.

Điển hình nhất là trong thực hiện 2 dự án lớn của Bộ Công an, gồm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD gắn chíp điện tử, với phương châm "hết người mới hết giờ", hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an xã toàn tỉnh đã không quản ngày đêm, luân phiên làm việc theo ca, ăn ngủ ngay tại trụ sở, thu thập 305.402 phiếu dữ liệu công dân phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Đầu tư lớn cho trụ sở công an xã

Cùng với việc kiện toàn, hoàn thiện lực lượng công an xã chính quy, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh còn đầu tư lớn cho việc xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn.

Trụ sở Công an xã Bắc Sơn (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) được đầu tư khang trang ẢNH: QUỐC XÃ

Đáng chú ý, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành chủ trương dành nguồn chi đầu tư công của ngân sách cấp tỉnh cho đầu tư các công trình, dự án đảm bảo hoạt động của công an xã đối với các địa phương chưa tự cân đối ngân sách.

Cụ thể, tỉnh đã ưu tiên dành gần 640 tỉ đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở công an xã tại các địa phương chưa tự chủ được ngân sách. Giai đoạn 1 dự án được triển khai từ đầu năm 2023 tại 26 xã, với tổng mức đầu tư trên 241 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc đầu tư xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh là chủ trương đúng đắn, thiết thực thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy lực lượng công an theo hướng "bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" và đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Quảng Ninh đang yêu cầu ngành công an và địa phương nắm chắc tình hình cụ thể của từng dự án, kịp thời giải quyết, khắc phục ngay những khó khăn, vướng mắc; kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình. Giai đoạn 2 và 3 của dự án sẽ triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024, đạt 100% trụ sở công an xã đạt tiêu chuẩn, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ.