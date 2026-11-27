UBND TP.Quảng Ninh vừa có buổi làm việc với Tập đoàn FPT và Công ty SkyDrive (Nhật Bản) về phương án ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và thử nghiệm phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL).



Một chiếc "taxi bay" có thể ngang qua thành phố mà không sợ kẹt xe ẢNH: AIRBUS

Đáng chú ý, FPT và SkyDrive đề xuất nghiên cứu phát triển dịch vụ taxi bay tại Quảng Ninh, địa phương có lợi thế về du lịch biển đảo và nhu cầu kết nối giao thông giữa các khu vực có địa hình chia cắt.

Mẫu phương tiện bay điện SD-05 do SkyDrive phát triển có 3 chỗ ngồi, gồm 1 phi công và 2 hành khách, tốc độ tối đa khoảng 100 km/giờ. Doanh nghiệp Nhật Bản đang hoàn thiện các thủ tục chứng nhận, hướng tới khai thác thương mại từ năm 2028.

Bên cạnh taxi bay, FPT đề xuất sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát hoạt động tàu thuyền, môi trường, giao thông và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên vịnh Hạ Long; phát hiện sớm cháy rừng, khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ ứng phó thiên tai.

Hệ thống UAV có thể kết nối với mạng lưới camera, cảm biến hiện có, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy để cơ quan chức năng kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế tầm thấp, trong đó chú trọng vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại các khu vực biển đảo, vùng sâu, vùng xa; mở rộng ứng dụng trong du lịch, y tế và dịch vụ dân sinh.

Dự kiến, giữa năm 2027, Quảng Ninh sẽ triển khai thử nghiệm UAV và phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng.

Để chuẩn bị, các sở, ngành sẽ phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án thử nghiệm, bảo đảm các yêu cầu về an toàn hàng không, quốc phòng, an ninh và tuân thủ quy định pháp luật trước khi đưa vào thực tiễn.