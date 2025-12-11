Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Quảng Ninh: Nhà thi đấu trăm tỉ vẫn tan hoang hơn 1 năm sau bão Yagi

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/12/2025 11:07 GMT+7

Nhà thi đấu thể thao dưới nước từng hoành tráng nhất ở Quảng Ninh bị đổ sập do bão Yagi, đến nay sau hơn 1 năm vẫn chưa được sửa chữa.

Hơn 1 năm kể từ khi bão Yagi quét qua Quảng Ninh (tháng 9.2024), Nhà thi đấu thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh vẫn trong tình trạng hư hỏng nặng và chưa được khắc phục. Công trình từng là nơi tổ chức nhiều giải đấu lớn của tỉnh hiện đang là công trình đổ nát, hoang tàn giữa trung tâm thể thao hiện đại.

Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Nhà thi đấu thể thao dưới nước từng là công trình tự hào của người dân, vận động viên tỉnh Quảng Ninh nay rơi vào cảnh hoang tàn

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ghi nhận những ngày đầu tháng 12.2025 cho thấy toàn bộ mái giàn không gian của nhà thi đấu bị gãy đổ, nhiều mảng kết cấu sập xuống khu vực bể bơi. Nước trong bể chuyển màu đục, phao xốp và rác thải phủ kín mặt bể. Khu khán đài xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tường bong tróc; các tấm kính quanh nhà thi đấu vỡ, rơi la liệt dọc lối đi. Không gian từng sôi động giờ im lìm, nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng.

Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Nhà thi đấu thể thao dưới nước bị bão Yagi đánh sập

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại hội nghị thông tin báo chí ngày 9.12, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, HĐND tỉnh đã nắm bắt tình trạng xuống cấp kéo dài của nhà thi đấu và sẽ làm việc cụ thể với UBND tỉnh Quảng Ninh để tìm hướng khắc phục. 

Ông Cường cho biết kinh phí sửa chữa hiện vẫn chưa được bố trí đầy đủ, trong khi công trình xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, gây mất mỹ quan và lãng phí tài sản công.

Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 3.
Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 4.
Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 5.
Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 6.

Cảnh hoang tàn tại Nhà thi đấu thể thao dưới 

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng theo Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, việc sửa chữa sẽ được xem xét trong dự toán ngân sách năm 2025 nhằm bố trí nguồn lực phục hồi các hạng mục bị hư hỏng do bão Yagi. Sang năm 2026, HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc quản lý và sửa chữa công trình để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một HLV bộ môn dưới nước của Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong khi chưa nơi tập luyện, một số VĐV phải tập cạn để duy trì thể lực, số còn lại tập ở địa phương khác.

Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 7.

Suốt hơn 1 năm qua, sau bão Yagi công trình vẫn chưa được sửa chữa, đang bị xuống cấp nghiêm trọng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 8.

Nhiều hạng mục mái vòm bị đổ sập không đảm bảo an toàn

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 9.
Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 10.
Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 11.

Công trình đổ thành phế tích, các VĐV mỏi mòn chờ nơi luyện tập

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 12.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực này để đảm bảo an toàn

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU


Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 13.
Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 14.
Nhà thi đấu trăm tỉ thành 'phế tích' ở Quảng Ninh - Ảnh 15.

Khi chưa bị đổ sập nơi này từng diễn ra nhiều giải thi đấu bơi lội, là nơi lý tưởng của VĐV

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

