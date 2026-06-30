Quảng Ninh thu hút gần 45.000 tỉ đồng vốn đầu tư

Chiều 30.6, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố hàng loạt quy hoạch quan trọng, gồm: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và quyết định công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.



Bộ trưởng Bộ Xây dựngTrần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trao Quyết định công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn gần 45.000 tỉ đồng.

Trong đó, nổi bật là dự án Sản phẩm giải trí thông minh của Công ty TNHH Năng lượng & Linh kiện EV Foxconn Việt Nam tăng vốn hơn 9.200 tỉ đồng; Khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh hơn 5.800 tỉ đồng; Khu công nghiệp Green Bay Tech 5.700 tỉ đồng; Khu công nghiệp Bạch Đằng II gần 4.800 tỉ đồng; Khu công nghiệp ven biển Quảng Yên 3.740 tỉ đồng và Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh hơn 3.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, danh mục dự án còn trải rộng trên các lĩnh vực điện gió, logistics, đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, chế biến lâm sản và nuôi trồng thủy sản tại đặc khu Cô Tô, cho thấy định hướng phát triển cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ và kinh tế xanh của Quảng Ninh.

Theo định hướng quy hoạch mới, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết với Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và khu vực biên giới phía bắc. Không gian phát triển tiếp tục gắn với hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, cùng các trung tâm du lịch quanh vịnh Hạ Long.

Tại sự kiện, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.