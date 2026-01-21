Quảng Ninh triệt phá đường dây mỹ phẩm giả hoạt động trên mạng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi buôn bán mỹ phẩm giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hoạt động sản xuất của cơ sở ẢNH: N.T

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, cầm đầu đường dây là Vũ Thị Thu Hà (30 tuổi, trú P.Thanh Sơn 3, Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics.

Qua kiểm tra xưởng sản xuất tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh (P.Cao Xanh, Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2.976 chai thuốc nhuộm tóc giả mang nhãn "Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko"; 960 chai dầu gội nhãn hiệu "Mira" và 504 chai dầu gội "Colab Glamour" có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống máy móc phục vụ sản xuất hàng giả như máy trộn, máy chiết rót, máy phát điện, cùng bao bì, vỏ chai và lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc cũng bị tạm giữ.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục thu giữ 8.531 sản phẩm thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu Hamiko tại nơi ở của các đối tượng liên quan. Tổng số tang vật đến nay là 11.507 sản phẩm mỹ phẩm giả.

Kết quả xác minh cho thấy Vũ Thị Thu Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng. Hoạt động sản xuất được tổ chức khép kín, lén lút: cổng xưởng luôn khóa chặt khi công nhân làm việc; bên trong chia tách rõ các khu vực tập kết nguyên liệu, pha trộn, chiết rót, đóng gói và khu sinh hoạt. Thủ đoạn này nhằm ngụy trang cơ sở không hoạt động, gây khó khăn cho việc phát hiện.

Đáng chú ý, Hà lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá "năng lực gia công", giới thiệu dây chuyền máy móc, nhận sản xuất mỹ phẩm theo đơn đặt hàng. Bằng cách ngụy trang hoạt động sản xuất hàng giả dưới danh nghĩa gia công, các đối tượng tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, thu hút đối tác và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Số mỹ phẩm giả được thu giữ ẢNH: N.T

Từ tháng 11.2024 đến thời điểm bị phát hiện, Hà đã nhận sản xuất cho Lê Thị Phương Liên (32 tuổi, trú P.Yên Tử, Quảng Ninh) 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả nhãn "Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko".

Sau khi nhận hàng, Liên sử dụng Facebook để chạy quảng cáo, rao bán công khai; đồng thời phân phối qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và hội nhóm kinh doanh trực tuyến. Nội dung quảng cáo sử dụng hình ảnh, thông tin mô phỏng hàng thật, tạo niềm tin giả về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Hoạt động tiêu thụ chủ yếu diễn ra qua giao dịch trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và giao hàng qua các đơn vị vận chuyển, thủ đoạn ngày càng phổ biến, gây khó cho công tác phát hiện, xử lý và cho thấy xu hướng tội phạm mỹ phẩm giả lợi dụng không gian mạng để hoạt động.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Phương Liên; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc đấu tranh thành công chuyên án đã khẳng định tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh trong thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.