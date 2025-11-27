Quảng Trị: Cháy rừng phòng hộ ven biển do người dân đốt thực bì

Chiều tối 27.11, Đồn biên phòng Cửa Tùng (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng và kịp dập tắt đám cháy rừng phòng hộ tại thôn Mạch Nước (xã Vĩnh Hoàng).

Vụ cháy rừng xảy ra lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Nhận tin báo cháy, lực lượng Đồn biên phòng Cửa Tùng huy động lực lượng cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương ngăn đám cháy lan rộng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Tùng cùng các lực lượng phối hợp đã khống chế hoàn toàn đám cháy rừng phòng hộ xã Vĩnh Hoàng ẢNH: THANH LỘC

Tại hiện trường, bộ đội biên phòng và các lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương cùng với nhân dân dùng nhiều biện pháp để dập lửa.

Khói bụi bao trùm khu vực ẢNH: THANH LỘC

Sau hơn 2 giờ dập lửa, đến 16 giờ 30 phút chiều nay, các lực lượng đã khống chế và cơ bản dập tắt đám cháy, các lực lượng tham gia được đảm bảo an toàn. Nguyên nhân ban đầu do người dân đốt thực bì dẫn đến cháy lan rừng tràm, diện tích cháy hơn 2.000 m2.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, dập tắt các điểm tàn dư có nguy cơ phát sinh cháy trở lại.