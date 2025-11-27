Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Cháy rừng phòng hộ ven biển do người dân đốt thực bì

Thanh Lộc
Thanh Lộc
27/11/2025 18:19 GMT+7

Hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ ven biển Quảng Trị bị cháy sau khi người dân đốt thực bì. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, xã đội, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia khống chế đám cháy.

Chiều tối 27.11, Đồn biên phòng Cửa Tùng (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng và kịp dập tắt đám cháy rừng phòng hộ tại thôn Mạch Nước (xã Vĩnh Hoàng).

Vụ cháy rừng xảy ra lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Nhận tin báo cháy, lực lượng Đồn biên phòng Cửa Tùng huy động lực lượng cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương ngăn đám cháy lan rộng.

- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Tùng cùng các lực lượng phối hợp đã khống chế hoàn toàn đám cháy rừng phòng hộ xã Vĩnh Hoàng

ẢNH: THANH LỘC

Tại hiện trường, bộ đội biên phòng và các lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương cùng với nhân dân dùng nhiều biện pháp để dập lửa.

- Ảnh 2.

Khói bụi bao trùm khu vực

ẢNH: THANH LỘC

Sau hơn 2 giờ dập lửa, đến 16 giờ 30 phút chiều nay, các lực lượng đã khống chế và cơ bản dập tắt đám cháy, các lực lượng tham gia được đảm bảo an toàn. Nguyên nhân ban đầu do người dân đốt thực bì dẫn đến cháy lan rừng tràm, diện tích cháy hơn 2.000 m2.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, dập tắt các điểm tàn dư có nguy cơ phát sinh cháy trở lại.

Tin liên quan

TP.Huế: Phát hiện thi thể chủ vườn tràm trong vụ cháy rừng sản xuất

TP.Huế: Phát hiện thi thể chủ vườn tràm trong vụ cháy rừng sản xuất

Trong lúc tham gia chữa cháy khu rừng sản xuất của người dân, lực lượng biên phòng TP.Huế phát hiện thi thể là chủ vườn tràm, nơi phát nguồn vụ cháy.

Cháy rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang

Phó chủ tịch TP.Đà Nẵng leo lên đỉnh núi chỉ đạo dập lửa vụ cháy rừng lớn

Khám phá thêm chủ đề

Cháy rừng rừng phòng hộ Cháy rừng phòng hộ Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận