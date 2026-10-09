Quảng Trị chưa xác định được nguyên nhân cá chết dạt bờ biển Đá Nhảy

Ngày 9.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Thủy sản và kiểm ngư về tình hình cá chết dạt bờ biển tại khu vực Đá Nhảy, giáp ranh xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch.

Báo cáo này được thực hiện theo công văn của Văn phòng UBND tỉnh về việc giải quyết nội dung Báo Thanh Niên phản ánh và theo công văn của Cục Thủy sản và kiểm ngư về việc phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng xung quanh hiện tượng thủy sản chết bất thường tại vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, hiện tượng cá biển chết dạt bờ xuất hiện từ đêm 30.9 đến trưa 1.10, trên đoạn bờ biển dài khoảng 1,5 km, với số lượng ước hơn 100 kg. Loài cá chết chủ yếu là cá mòi, kích thước khoảng 15 - 17 cm.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền 2 xã đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân thu gom, chôn lấp cá chết, không sử dụng làm thực phẩm; đồng thời báo cáo cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Người dân thu gom cá chết tại khu vực vào ngày 1.10 ẢNH: THANH LỘC

Ngày 3.10, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực tế, ghi nhận cá chết đã phân hủy tại 3 vị trí, mỗi vị trí khoảng 10 - 20 con. Đoàn không phát hiện cá mới chết dạt bờ, cá chết còn nguyên con hoặc cá chết trôi nổi ở vùng nước ven bờ. Hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân tại khu vực này vẫn diễn ra bình thường.

Kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ lấy ngày 3.10 cho thấy tất cả thông số được kiểm tra đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ. Các kết quả quan trắc tại khu vực biển Đá Nhảy trong 4 đợt từ tháng 2 đến tháng 7.2026 cũng ghi nhận các thông số nằm trong giới hạn cho phép.

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước ở khu vực đi xét nghiệm hôm 3.10 ẢNH: THANH LỘC

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, những kết quả này chưa đủ cơ sở để xác định cá chết do môi trường nước gây ra. Hiện tượng chỉ ghi nhận ở cá mòi, xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn và chưa có đủ căn cứ xác định nguyên nhân do bệnh truyền nhiễm.

Từ ngày 1.10 đến thời điểm báo cáo (ngày 8.10), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị không ghi nhận thêm cá chết dạt bờ tại xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng không ghi nhận hiện tượng tương tự.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương ven biển tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, kịp thời phối hợp lấy mẫu phân tích môi trường và dịch bệnh khi phát hiện diễn biến bất thường. Sở cũng đề nghị đơn vị chuyên môn hỗ trợ xác định chính xác nguyên nhân cá chết.