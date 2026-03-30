Thời sự

Quảng Trị: Đi tắm hồ, một học sinh đuối nước tử vong

Bá Cường
Bá Cường
30/03/2026 20:45 GMT+7

Một học sinh lớp 8 tại xã Gio Linh (Quảng Trị) đã tử vong do đuối nước sau khi cùng nhóm bạn đi tắm tại hồ Trạng Bìa.

Tối nay 30.3, thông tin từ UBND xã Gio Linh (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ chiều nay, em L.V.L (học sinh lớp 8, Trường tiểu học và trung học cơ sở Gio Mỹ) cùng nhóm bạn ra khu vực hồ Trạng Bìa (thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh) để tắm. Trong lúc tắm, L. không may bị đuối nước và mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm em L.

Nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến tối cùng ngày, thi thể em L. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

UBND xã Gio Linh cũng khuyến cáo đến các gia đình, đặc biệt là các phụ huynh cần trông nom, nhắc nhở con em không nên đi tắm tại các khu vực ao, hồ, sông, suối... nơi không có người quản lý và cần đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước đặc biệt trong thời điểm trời nắng nóng.

