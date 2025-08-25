Quảng Trị: Khởi tố 39 bị can sau vụ kiểm tra 2 vũ trường

Ngày 25.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố 39 bị can liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng cộng có đến 12 vụ án liên quan đến 39 bị can này.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 45 ngày 16.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra 2 vũ trường Nonstop (đường Bùi Thị Xuân) và Victory (đường Trương Công Kỉnh, cùng thuộc P.Nam Đông Hà).

Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra 2 vũ trường, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy ẢNH: B.H.

Tại hiện trường, tổng cộng có 262 người đang vui chơi ở 46 bàn của 2 vũ trường. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện có 146 người dương tính với ma túy dạng Ketamine (gồm 17 nhân viên và 129 khách).

Tiếp tục xác minh, công an phát hiện thêm 12 bàn có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật gồm bóng cười, bình khí nén N 2 O, chất rắn màu trắng nghi là ma túy và các công cụ để sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 39 người (21 người tại vũ trường Nonstop, 18 người tại vũ trường Victory), bắt khẩn cấp 1 người; đồng thời, trả tự do cho 17 người do xác định chỉ tham gia thụ hưởng.

Ngoài ra, 107 người bị xử phạt hành chính và bàn giao cho công an địa phương nơi cư trú để quản lý. Kết quả giám định xác định tang vật thu giữ là ma túy loại Ketamine.

Ngày 25.8, qua quá trình điều tra, xác minh, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 12 vụ án, 39 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của 2 vũ trường này.