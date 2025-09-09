Quảng Trị: Làm rõ vụ học sinh lớp 10 bị 4 người lạ hành hung

Sáng 9.9, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, sở này vừa yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Cam Lộ báo cáo về việc một học sinh bị hành hung ngoài khu vực trường.

Vụ xô xát được camera nhà dân ghi lại ẢNH CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 8.9, sau giờ học môn giáo dục thể chất, em L.Q.T (học lớp khối 10, Trường THPT Cam Lộ) vào uống nước tại một quán gần cổng phụ của Trường tiểu học Cam Lộ. Tại đây, T. bị nhóm 4 nam thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công. Nguyên nhân ban đầu được cho là do T. có mâu thuẫn trước đó với một nữ sinh.

4 nam thanh niên lao vào dùng hung khí tấn công T., mặc dù T. đã kêu cứu nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục hành hung. Sau đó, T. chống trả lại khiến 2 thanh niên trong nhóm 4 người này nhập viện cấp cứu. Bản thân T. bị thương nhiều nơi ở đầu và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi nắm được thông tin, Ban giám hiệu Trường THPT Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng công an, phụ huynh và học sinh có liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Hiện tại, sức khỏe của T. đang hồi phục. Vụ nam học sinh bị hành hung đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.