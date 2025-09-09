Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Quảng Trị: Làm rõ vụ học sinh lớp 10 bị 4 người lạ hành hung

Bá Cường
Bá Cường
09/09/2025 12:23 GMT+7

Một nhóm 4 người lạ dùng hung khí tấn công một học sinh khối lớp 10 của Trường THPT Cam Lộ (Quảng Trị) khiến nam sinh này bị thương.

Sáng 9.9, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, sở này vừa yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Cam Lộ báo cáo về việc một học sinh bị hành hung ngoài khu vực trường.

Quảng Trị: Làm rõ vụ việc học sinh bị 4 người lạ đánh ngoài đường- Ảnh 1.

Vụ xô xát được camera nhà dân ghi lại

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 8.9, sau giờ học môn giáo dục thể chất, em L.Q.T (học lớp khối 10, Trường THPT Cam Lộ) vào uống nước tại một quán gần cổng phụ của Trường tiểu học Cam Lộ. Tại đây, T. bị nhóm 4 nam thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công. Nguyên nhân ban đầu được cho là do T. có mâu thuẫn trước đó với một nữ sinh.

4 nam thanh niên lao vào dùng hung khí tấn công T., mặc dù T. đã kêu cứu nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục hành hung. Sau đó, T. chống trả lại khiến 2 thanh niên trong nhóm 4 người này nhập viện cấp cứu. Bản thân T. bị thương nhiều nơi ở đầu và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi nắm được thông tin, Ban giám hiệu Trường THPT Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng công an, phụ huynh và học sinh có liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Hiện tại, sức khỏe của T. đang hồi phục. Vụ nam học sinh bị hành hung đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Phòng CSGT Công an TP.Huế vừa phối hợp các đơn vị xác minh, mời nhóm học sinh điều khiển xe máy, mang theo hung khí gây rối trên đường phố lên trụ sở để làm rõ.

Xem thêm bình luận