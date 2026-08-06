Quảng Trị sẽ chốt tiêu chí chọn hiệu trưởng, hiệu phó cùng với sắp xếp trường học

Giảm hơn một nửa số đầu mối trường học

Quảng Trị đang khẩn trương tổ chức lại mạng lưới trường học công lập để chuẩn bị cho năm học mới. Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có gần 900 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Qua sắp xếp, số lượng trường dự kiến giảm hơn 50%.

Đây là khối lượng công việc lớn, tác động đến nhiều trường học, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Trong khi đó, thời gian chuẩn bị năm học mới rất gấp.

Theo bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, ngành giáo dục mong muốn xây dựng một đề án tổng thể từ mầm non đến THPT. Tuy nhiên, do yêu cầu về thời gian, việc sắp xếp hiện được triển khai song song theo 2 hướng.

Quảng Trị đang khẩn trương sắp xếp lại trường học trên địa bàn ẢNH: AI

Trong đó, đề án do các xã, phường phối hợp Sở Nội vụ xây dựng đã hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề án đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT cũng đã hoàn thành và đang được Sở Nội vụ thẩm định.

Điều ngành giáo dục lo ngại là nếu áp dụng cứng nhắc các tiêu chí về quy mô sẽ phát sinh bất cập, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tại các trường THPT Hướng Phùng, Tà Rụt, khoảng cách giữa các trường có nơi lên tới 50 km. Nếu sáp nhập cơ học, học sinh và giáo viên sẽ phải di chuyển xa, ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học.

Vì vậy, Sở GD-ĐT đề xuất những phương án linh hoạt, trong đó có việc tiếp tục duy trì một số trường THPT vùng khó khăn chưa đạt quy mô tối thiểu, sau đó xây dựng lộ trình hợp nhất phù hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp. Một số trường cũng có thể tách khối THCS để chuyển về xã quản lý hoặc ghép thêm một phần trường THCS lân cận vào trường THPT.

Minh bạch tiêu chí chọn hiệu trưởng, hiệu phó

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc sắp xếp trường học phải đặt chất lượng dạy và học lên trên việc chạy theo quy mô. Các mô hình trường liên cấp, sáp nhập trường THPT hay tổ chức lại trường học phải được tính toán phù hợp từng khu vực đô thị, nông thôn, miền núi.

Đặc biệt, với những địa bàn miền núi, biên giới cách xa nhau hàng chục km, tỉnh không chủ trương sáp nhập cơ học nếu điều đó gây khó khăn cho quản lý và ảnh hưởng chất lượng giáo dục.

Việc sắp xếp trường học cần khẩn trương để chuẩn bị bước vào năm học mới ẢNH: THANH LỘC

Song song với việc sắp xếp trường lớp là bài toán nhân sự. Tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ sớm hướng dẫn chính sách đối với giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp.

UBND tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc điều chuyển giáo viên, ổn định nhân sự và hoàn thiện bộ máy chậm nhất ngày 20.8, sớm hơn thời hạn 30.8 theo yêu cầu của T.Ư. Trong đó, việc chốt nhân sự hiệu trưởng, hiệu phó trước ngày 20.8 được xác định là nhiệm vụ quan trọng để các trường chủ động chuẩn bị năm học mới.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu sớm ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý trường học sau sắp xếp. Theo ông Vinh, tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, hiệu phó cần được công khai và đưa xuống cơ sở để cán bộ, giáo viên thảo luận trước. Nhân sự được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đã đặt ra.

Việc công khai tiêu chí, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, không chỉ giúp bảo đảm tính công bằng, dân chủ trong sắp xếp cán bộ mà còn giảm áp lực cho lãnh đạo các xã, phường, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình tổ chức lại bộ máy.

Cùng với đó, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu rà soát toàn bộ mạng lưới trường học, phấn đấu mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS hoặc cơ sở giáo dục nhiều cấp học. Riêng các địa bàn miền núi, biên giới, đặc biệt khó khăn, nếu chưa thể thực hiện theo định hướng chung, địa phương phải giải trình rõ căn cứ, sự cần thiết và tính khả thi, với yêu cầu cao nhất là không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.



