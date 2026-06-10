Quảng Trị: Thi công bệnh viện, phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ

Sáng 10.6, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết Đội quy tập 584 đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông tin trong quá trình thi công Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn, các công nhân đã phát hiện dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ. Đội 584 đã tổ chức lực lượng khảo sát thực địa, xác minh thông tin.

Các chiến sĩ Đội quy tập 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 584

Từ ngày 7.6 đến sáng 10.6, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 2 m; di vật chủ yếu là răng, các đoạn xương ống chân, nhiều mảnh xương nhỏ bị vùi lấp trong hầm đất lẫn gạch đá.

Nhiều mảnh hài cốt, di vật được phát hiện sẽ là cơ sở quan trọng để tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 584

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các di vật như tăng, võng, tất bộ đội, lược, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh đã bị phân hủy, đạn đại liên, bàn chải đánh răng, thắt lưng... Đây là những di vật quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin về các liệt sĩ trong thời gian tới.

4 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản, hương khói ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 584

Hiện 4 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản, hương khói tại trụ sở của Đội 584 và sắp tới phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.