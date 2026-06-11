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Giáo dục

Quảng Trị: Thí sinh bị tai nạn, khâu 8 mũi trước khi vào phòng thi

Thanh Lộc
Thanh Lộc
11/06/2026 19:14 GMT+7

Một thí sinh tại Quảng Trị khi đến điểm thi không may gặp tai nạn, phải vào trung tâm y tế gần nhất khâu vết thương 8 mũi và nén đau để tiếp tục tham gia thi.

Chiều nay 11.6, thông tin từ UBND xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) cho biết lực lượng đoàn viên, thanh niên và công an xã đã hỗ trợ một thí sinh gặp tai nạn trước thời điểm tham gia thi tốt nghiệp THPT.

Quảng Trị: Thí sinh bị tai nạn, khâu 8 mũi trước khi vào phòng thi- Ảnh 1.

Thí sinh gặp tai nạn và được đưa đến trung tâm y tế để kịp thời xử lý vết thương

ẢNH: T.L

Trước đó, sáng nay 11.6, em N.T.Q.N (lớp 12A6, Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa) đi xe đạp đến điểm thi thì xảy ra tai nạn

Nắm được thông tin, Công an xã Tuyên Hóa và đoàn viên, thanh niên đã đến hiện trường, cùng người dân đưa Q.N đến cơ sở y tế.

Q.N được bác sĩ xử lý vết thương và khâu 8 mũi ở vùng mặt. Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ và nhận thấy sức khỏe tạm ổn định, lực lượng công an phối hợp Đoàn thanh niên xã Tuyên Hóa đã dùng xe chuyên dụng chở Q.N đến điểm thi.

Quảng Trị: Thí sinh bị tai nạn, khâu 8 mũi trước khi vào phòng thi- Ảnh 2.

Các chiến sĩ công an đưa thí sinh lên xe chuyên dụng để chở đến điểm thi

ẢNH: T.L

"Rất may N. chỉ bị thương nhẹ phần mềm và được bác sĩ xử lý kịp thời. Em được đưa đến điểm thi vừa đúng lúc trống trường vang lên. Chúng tôi cũng động viên em cố gắng để hoàn thành tốt kỳ thi", chị Đặng Thị Kim Huệ, Bí thư Đoàn xã Tuyên Hóa, chia sẻ.

Tại điểm thi, Q.N được đội tình nguyện tiếp sức mùa thi động viên, tiếp lại tinh thần sau vụ tai nạn và hướng dẫn vào phòng thi. Buổi thi của Q.N diễn ra an toàn, không có các triệu chứng bất thường sau vụ việc.

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