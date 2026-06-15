Quảng Trị tìm giải pháp thích ứng khí hậu từ những người chịu tác động trực tiếp

Chiều 15.6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam cùng các sở, ngành liên quan công bố cuộc thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu" tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026. Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án "Thúc đẩy giải pháp sáng tạo thích ứng biến đổi khí hậu trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Quảng Trị" (Dự án RF).

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm khuyến khích các ý tưởng, giải pháp sáng tạo của cộng đồng trong phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu; hỗ trợ nguồn lực để triển khai, nhân rộng các mô hình hiệu quả; đồng thời tăng cường vai trò của phụ nữ, thanh niên và người dân trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Các vị lãnh đạo nhấn nút công bố cuộc thi ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đối tượng tham gia gồm các tổ chức, nhóm cộng đồng, tổ hợp tác, hợp tác xã, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các ý tưởng dự thi tập trung vào những lĩnh vực như phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển sinh kế, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15.6 đến 17 giờ ngày 15.7.2026. Cuộc thi có 14 giải thưởng với tổng giá trị hơn 1,15 tỉ đồng từ nguồn tài trợ của Dự án RF do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kỳ vọng cuộc thi sẽ nhận được nhiều ý tưởng từ cộng đồng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết điểm khác biệt của cuộc thi là không chỉ tìm kiếm ý tưởng hay mà còn đồng hành để đưa các sáng kiến vào thực tiễn. "Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mà còn cam kết đồng hành để biến những ý tưởng xuất sắc nhất thành hiện thực", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn, các nhóm dự thi sẽ được Tổ tư vấn kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị gồm các chuyên gia về nông nghiệp, môi trường, tài chính và khoa học công nghệ hỗ trợ hoàn thiện giải pháp thành kế hoạch triển khai cụ thể, có cơ sở khoa học và tính khả thi cao. Đây sẽ là cầu nối giúp các sáng kiến từ cộng đồng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hỗ trợ phát triển khác.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết ban tổ chức đặc biệt mong muốn thu hút sự tham gia của phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Đây là những đối tượng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tri thức bản địa và ý tưởng sáng tạo cần được khuyến khích, hỗ trợ.

Sản xuất nông nghiệp hiện nay chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ban tổ chức, mặc dù thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, khu vực nông - lâm - thủy sản vẫn là trụ đỡ quan trọng của kinh tế Quảng Trị. Tuy nhiên, nhiều sáng kiến từ thực tiễn chưa có cơ hội được hỗ trợ để hoàn thiện và nhân rộng. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống này, tạo động lực cho những giải pháp sáng tạo từ cộng đồng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.