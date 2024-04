Quay cuồng với vàng

Việc cho phép nhập khẩu vàng sẽ phải xem xét cẩn trọng do liên quan đến chính sách tỷ giá hối đoái, dự trữ ngoại hối của VN. Hiện tại, dự trữ ngoại hối của VN chỉ mới tiệm cận đến mức an toàn là tương đương 12 tuần nhập khẩu (theo khuyến cáo của IMF, mức an toàn của dự trữ ngoại hối từ 12 - 14 tuần nhập khẩu). Do đó khi cho phép DN nhập khẩu vàng thì phải tính đến lượng ngoại tệ bị mất đi sẽ tác động như thế nào đến chính sách quản lý tỷ giá hối đoái của VN.

TS Lê Đạt Chí, Trưởng khoa Tài chính, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM