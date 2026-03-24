Quen bạn trai qua Zalo, bé gái 15 tuổi bị dụ dỗ giao cấu nhiều lần

Trần Ngọc
24/03/2026 17:26 GMT+7

Quen biết qua Zalo, Cao Phước Lộc (19 tuổi) nhiều lần dụ dỗ, đưa bé gái 15 tuổi vô nhà nghỉ và đưa về nhà để thực hiện hành vi giao cấu.

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ngày 24.3 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Cao Phước Lộc (19 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cao Phước Lộc bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1.2026, thông qua ứng dụng tin nhắn Zalo, Cao Phước Lộc quen biết và nảy sinh tình cảm với em M. (15 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Sau đó, Lộc nhiều lần rủ rê, dụ dỗ M. đến một nhà nghỉ tại phường Long Phú, tỉnh An Giang để quan hệ tình dục.

Đến ngày 23.2, Lộc chở M. về nhà Lộc tại xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang chơi. Tại đây, cả hai tiếp tục quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, mẹ của M. phát hiện sự việc nên tố giác hành vi của Lộc đến cơ quan công an. Tiến hành điều tra bước đầu, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nêu trên để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
