Quốc hội và Mặt trận tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát

Hội nghị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai cơ quan, nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: QUANG VINH

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, kết quả phối hợp năm 2025 phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai cơ quan. Nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho rằng, sự phối hợp không chỉ là nhiệm vụ công tác mà còn tạo cơ chế để nhân dân tham gia hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tăng cường phối hợp theo hướng chủ động, thực chất, gắn với đời sống nhân dân; chú trọng phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế tiếp thu, phản hồi kiến nghị sau giám sát.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị ẢNH: QUANG VINH

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, công tác phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được duy trì chặt chẽ, toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Sự phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trên lĩnh vực xây dựng pháp luật, hai cơ quan đã phối hợp hiệu quả trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, tổ chức hơn 6.500 hội nghị lấy ý kiến với trên 51 triệu lượt góp ý của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao, bảo đảm tính dân chủ trong quá trình hoàn thiện thể chế. Công tác tham gia ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cũng được triển khai bài bản, nhiều ý kiến của MTTQ Việt Nam được tiếp thu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ẢNH: QUANG VINH

Trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hai bên phối hợp đồng bộ, hiệu quả. Công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới về phương thức, đa dạng hóa hình thức thu thập ý kiến, qua đó tổng hợp hơn 4.000 lượt kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội.

Ở lĩnh vực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hai cơ quan đã phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, vận động nguồn lực lớn cho hỗ trợ người dân, đặc biệt huy động trên 3.700 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

Đồng thời, hai bên tích cực phối hợp chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.