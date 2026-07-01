Quy định mới liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô

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Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.8.2026 sẽ có một số thay đổi nhỏ liên quan đến ghế trẻ em trên ô tô, khác biệt so với quy định trước đây.

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