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Xe Tư vấn

Quy định mới liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô

Chí Tâm
Chí Tâm
Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.8.2026 sẽ có một số thay đổi nhỏ liên quan đến ghế trẻ em trên ô tô, khác biệt so với quy định trước đây.
Tóm tắt quy định mới về ghế trẻ em trên ô tô - Ảnh 1.

 

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