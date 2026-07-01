Xe Tư vấn Quy định mới liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô Chí Tâm - tamvothanhnien@gmail.com 01/07/2026 20:09 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.8.2026 sẽ có một số thay đổi nhỏ liên quan đến ghế trẻ em trên ô tô, khác biệt so với quy định trước đây. Tin liên quan Nên mua ghế trẻ em trên ô tô loại mới hay đã qua sử dụng? Quy định bắt buộc sử dụng ghế trẻ em trên ô tô từ ngày 1.7 khiến nhu cầu mua thiết bị này tăng cao. Bên cạnh các sản phẩm mới, nhiều người cũng tìm đến ghế đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí. Làm sao biết ô tô có trang bị hệ thống ISOFIX lắp ghế trẻ em hay không? Nhà 3 con nhỏ, xe 5 chỗ không lắp đủ ghế trẻ em phải làm sao? Bạn muốn chia sẻ gì? Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây Gửi chia sẻ Bạn muốn chia sẻ gì? Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây File đính kèm (Tối đa 5 file) ↻ 0 ký tự Gửi chia sẻ Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề ghế trẻ em ghế trẻ em trên ô tô Quy định ghế trẻ em Thiết bị an toàn cho trẻ em
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