Quy hoạch không gian xanh cho cộng đồng

Như Thanh Niên đã thông tin, tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo tết và tình hình kinh tế - xã hội tháng 2.2026, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt đã nhắc đến tình trạng "bội thực" các sự kiện tổ chức trên đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, khu vực trung tâm thành phố.

Lãnh đạo Sở VH-TT nhìn nhận việc tổ chức các tuyến phố đi bộ, đường sách hay hoạt động văn hóa là cần thiết, góp phần tạo điểm nhấn và thúc đẩy đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, nếu không được sắp xếp hợp lý, các hoạt động này có thể chồng chéo, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, thậm chí gây tiếng ồn, tạo cảm giác quá tải và khó chịu cho cư dân xung quanh.

Vì vậy, ông Nguyễn Minh Nhựt kiến nghị điều tiết tần suất và thời gian diễn ra sự kiện. Sau mỗi đợt cao điểm, đặc biệt là dịp trước và sau tết, nên có khoảng lắng cần thiết thay vì tổ chức liên tục, kéo dài.

Một sân khấu sự kiện dựng trên đường Lê Lợi khiến tuyến đường phải phong tỏa, hạn chế phương tiện lưu thông ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng tình với đề xuất trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị Sở VH-TT xem lại việc sử dụng đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ làm nơi tổ chức sự kiện. "Từ nay về sau, dứt khoát không sử dụng đường Lê Lợi cho các hoạt động, trừ khi UBND TP.HCM cho phép. Chỉ tổ chức duy nhất trên đường Nguyễn Huệ với các hoạt động, sự kiện quan trọng của thành phố", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Tiếp nhận thông tin, đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên ủng hộ chỉ đạo "tạo khoảng thở cho trung tâm thành phố", đồng thời góp ý sôi nổi cùng câu hỏi "các sự kiện hội chợ, triển lãm sau này sẽ được chuyển đi đâu?".

Chọn nơi thoáng đãng

Đồng ý với quan điểm những hoạt động âm nhạc, hội chợ, triển lãm… đều mang đến sinh khí cho đời sống đô thị, tuy nhiên BĐ Hữu Nam cho rằng: "Bản chất các tuyến đường vẫn là hạ tầng giao thông và không gian đô thị trung tâm, phục vụ cư trú, làm việc và kinh doanh. Việc biến chúng thành địa điểm tổ chức lễ hội quy mô lớn, thường xuyên sẽ kéo theo nhiều hệ lụy".

Tán thành nhận định này, BĐ Thuy Le cho rằng mục tiêu của các hoạt động ngoài trời hoàn toàn có thể đạt được bằng nhiều cách, không nhất thiết "nhét vào khu trung tâm". BĐ này nêu thêm: "Chọn nơi thoáng đãng, đường phố thông thoáng, không gian rộng rãi mà tổ chức. Câu chuyện kết nối người dân, nếu thực sự hấp dẫn, mọi người sẵn sàng di chuyển".

Nhiều BĐ đề xuất đưa các sự kiện văn hóa, kinh tế, âm nhạc về không gian "bên kia sông Sài Gòn", tận dụng vị thế vừa gần trung tâm, vừa còn nhiều dư địa phát triển không gian công cộng.

BĐ Duc Tai nêu: "Chuyển các sự kiện lớn sang những khu vực được quy hoạch đúng chức năng, như khu đô thị mới Thủ Thiêm hoặc các không gian ven sông sắp được cải tạo, bao gồm cả khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, là hợp lý".

Quy hoạch không gian công cộng

Đa số BĐ đánh giá TP.HCM rất cần một quy hoạch đầy đủ về không gian công cộng cho cư dân đô thị. BĐ Hieu Nghia cho rằng: "Thành phố đang thực sự thiếu một quảng trường lớn được xây dựng hướng đến các hoạt động công cộng, các sự kiện tập trung đông người…".

Tán thành ý tưởng về một "siêu quảng trường", BĐ Lâm Nhật Huy chia sẻ: "Theo tôi, có thể nghiên cứu mô hình kết hợp. Một phần diện tích dành cho không gian mở miễn phí, phần còn lại có thể khai thác dịch vụ. Quan trọng là tỷ lệ phân bổ phải hợp lý, được công khai. Nếu thiết kế tốt, người dân vừa có nơi sinh hoạt, còn thành phố có thêm nguồn lực".

Đề cập nhu cầu không gian công cộng, BĐ Phạm Nhật Hào gửi gắm: "Tôi không phản đối phát triển kinh tế, nhưng nghĩ rằng nên có những vùng bất khả xâm phạm dành cho cộng đồng. Khi đã xác định một khu đất làm không gian xanh công cộng, nên giữ ổn định lâu dài, tránh thay đổi theo chu kỳ đầu tư. Sự nhất quán trong quy hoạch sẽ giúp người dân tin tưởng và yên tâm gắn bó với nơi mình sống".

Cần quy hoạch khu quảng trường rộng cho các hoạt động văn hóa lớn. Hiện khu vực Q.2 cũ là phù hợp, bên cạnh khu trung tâm và có quỹ đất lớn. Mạnh dạn chuyển đổi sẽ giúp thành phố phát triển. Nguyen PTV Nhiều thành phố trên thế giới đã phải bỏ ra số tiền rất lớn mua lại đất tư nhân để tạo công viên sau khi nhận ra đô thị thiếu không gian xanh. Chúng ta phải rút kinh nghiệm từ đó. Nguyễn Hạnh Phúc Những ngày tết vừa rồi, tôi đưa con ra khu đất được làm công viên tạm ở trung tâm mà thấy thật sự vui. Khi được mở ra, trồng thêm cây xanh, đặt ghế ngồi, tự nhiên không khí khác hẳn… Mai Thanh Tâm



