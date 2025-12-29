Quyền Bộ trưởng Công thương chỉ ra nhiều rủi ro cung ứng điện

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 29.12, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu cho rằng, hệ thống điện hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, thiếu cân đối giữa nguồn cung, phụ tải, truyền tải giữa các vùng miền, giữa nguồn điện với công suất cực đại.

Ông Lê Mạnh Hùng đề nghị EVN quản trị các rủi ro, đảm bảo cung ứng điện ẢNH:EVN

Theo ông Hùng, ở miền Bắc khả năng cung ứng điện khá rủi ro. Công suất đặt là hơn 31.000 MW, trong khi công suất cực đại khoảng 28.000 MW, nếu rủi ro kép xảy ra như nhà máy bảo dưỡng, điều tiết nước gặp khó thì cung ứng điện chỉ còn dựa nhập khẩu và đề nghị EVN tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp.

Ngoài ra, tốc độ bổ sung nguồn điện chưa đáp ứng yêu cầu. Năm 2024, nguồn điện bổ sung của EVN chỉ đạt 6.400 MW, thấp hơn nhiều so với Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đây chính là rủi ro, phải được kiểm soát.

Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong mô hình quản trị về năng lượng hiện nay, EVN vẫn giữ vai trò cốt lõi và phải tiếp tục phối hợp cùng với Bộ Công thương, các doanh nghiệp khác tính toán, cấu trúc lại, vì nhu cầu về điện hiện nay rất lớn.

"Đề nghị EVN cùng với NSMO (Công ty TNHH một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia), các đơn vị của Bộ Công thương củng cố các kịch bản, dự báo chính xác, có giải pháp quản trị rủi ro để bảo đảm điện cho phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của người dân trong mọi tình huống. Hiện nay, chúng ta đã có đầu bài là nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2026 đã được Quốc hội phê duyệt, tăng trưởng 10%", ông Hùng nói.

Theo Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, đến cuối năm 2025 tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) đạt khoảng 87.600 MW, tăng khoảng 6.400 MW so với năm 2024. Sản lượng điện thương phẩm 287,9 tỉ kWh tăng 4,9% so với năm 2024.

Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 645.195 tỉ đồng (tăng 10,3%), trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 543.779 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu của EVN tăng 21% so với năm 2024, đạt khoảng 245.000 tỉ đồng.

Nhiệm vụ cung ứng điện 2026 "rất khốc liệt"

Chia sẻ tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An khẳng định, năm 2026 nhiệm vụ của EVN vẫn xoay quanh đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số và tập đoàn nhận thức đây là nhiệm vụ "vô cùng khốc liệt".

Ông An cho hay, mới đây khi tiếp một tập đoàn Mỹ có nhu cầu đặt trung tâm dữ liệu tại TP.HCM. Doanh nghiệp này sẵn sàng đặt mua ngay 1.000 MW... Khi chuyển đổi mô hình kinh tế thay đổi, nhu cầu điện rất lớn trong khi hệ thống điện vô cùng bất cập, hệ thống dù lớn nhưng chưa đủ mạnh.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cũng nêu rõ, hiện nay EVN chỉ chiếm 36% công suất đặt toàn hệ thống, 47% sản lượng điện thì một mình không thể đảm bảo được nhiệm vụ cung ứng điện và cần sự chung tay, đồng hành của toàn bộ các đơn vị có hoạt động điện lực như: TKV, PVN...

Theo đó, ông An kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục tháo gỡ thể chế để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nguồn điện, ngành điện...