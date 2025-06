Quyết liệt bảo vệ nhân viên y tế

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện (BV) Hữu nghị đa khoa Nghệ An bị người nhà bệnh nhân hành hung tại BV, ngày 3.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 31.5, Tuấn Anh cùng người thân đưa bố đẻ là ông T.V.L (53 tuổi) đến BV trên cấp cứu. Khi đến nơi, Tuấn Anh và nhân viên y tế của xe cấp cứu đưa ông L. vào khoa Cấp cứu, sau đó đến quầy tiếp nhận để làm thủ tục nhập viện cho bố.

Tại đây, điều dưỡng viên N.T.A đề nghị Tuấn Anh cung cấp thẻ BHYT và căn cước công dân (CCCD) của ông L. để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, do gia đình quên mang thẻ căn cước của bệnh nhân nên chị A. dặn Tuấn Anh khi nào mang đến đầy đủ giấy tờ thì làm thủ tục nhập viện. Suốt quá trình này, chị A. và các y bác sĩ thái độ làm việc bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì.

Nữ điều dưỡng N.T.A bị đánh phải nhập viện điều trị ẢNH: T.CHUNG

Đến khoảng 23 giờ 50 cùng ngày, khi người nhà mang CCCD đến, Tuấn Anh cầm thẻ mang đến quầy làm thủ tục nhập viện. Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ, chị A. nói Tuấn Anh và người nhà đi ra ngoài. Tuy nhiên, Tuấn Anh không chấp hành mà có lời lẽ chửi bới, xúc phạm chị A. Người này còn vươn người qua quầy, tát vào mặt chị A. Vụ việc chỉ dừng lại khi bảo vệ và người xung quanh can ngăn.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh tỏ ra ân hận, khai do quá lo lắng cho tình trạng của bố nên đã không làm chủ được hành vi. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo báo cáo của BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An, chị A. bị sưng má trái, đau, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ, tinh thần hoảng loạn, phải nằm viện điều trị.

Trong khi đó, bệnh nhân T.V.L (bố của Tuấn Anh) được kíp trực thăm khám, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng và theo dõi, điều trị kịp thời đúng phác đồ. Chỉ hơn 2 tiếng sau khi vào viện, ông đỡ đau bụng, các dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường, người nhà xin làm thủ tục xuất viện.

Không thể đánh người rồi... ân hận là xong!

"Qua theo dõi Báo Thanh Niên, tôi thấy rất đáng báo động tình trạng nhân viên y tế (NVYT) bị hành hung trong thời gian gần đây với nhiều vụ việc xảy ra liên tục. Cần làm rõ và xử lý nghiêm khắc chứ không thể đánh người rồi nói... ân hận là xong. Và quan trọng hơn là phải có biện pháp hiệu quả hơn để bảo vệ NVYT", bạn đọc (BĐ) Bằng Nguyễn bức xúc viết.

Cùng quan điểm, BĐ Vietroad bình luận: "Cứ hành hung NVYT xong lên công an thì bảo là do lo lắng cho người nhà, không kiềm chế được và tỏ ra ân hận. "Chiêu" này quá quen!". BĐ Trịnh Cường cũng cho rằng: "Ai cũng nói lo lắng, không kiềm chế được… thì nguy cho nhiều người quá. Thiết nghĩ buộc phải xử lý nghiêm, bắt đền bù, khắc phục hậu quả nữa. Nhiều người còn trẻ mà hung hăng, côn đồ như vậy, nếu không xử lý "đủ liều" thì sẽ dễ "lờn thuốc"".

Còn BĐ Vien Truong thì thẳng thắn: "Hành hung bác sĩ khi họ đang thi hành nhiệm vụ là hành động đáng lên án và cần có chế tài, xử lý nghiêm để không tái diễn những vụ việc tương tự".

Bảo vệ bệnh viện phải có nghề

Nhiều vụ hành hung NVYT xảy ra tại phòng, khoa Cấp cứu - nơi các bác sĩ, y tá… tranh thủ từng phút từng giây để cứu sống người bệnh - khiến nhiều BĐ lo lắng. BĐ Hiep Nguyen đề nghị: "Phòng Cấp cứu là nơi sống còn của một BN và phải được bảo vệ tuyệt đối".

Nói về vụ nam thanh niên đánh liên tiếp vào người NVYT tại Khoa Hồi sức cấp cứu, BV đa khoa tỉnh Nam Định ngày 4.5, BĐ Hải Võ bức xúc: "Côn đồ lộng hành đánh tới tấp NVYT đang ra sức cứu chữa cho cha mình thì thật không còn gì bào chữa được. Pháp luật phải mạnh tay hơn nữa, phải tăng nặng hình phạt đối với những tội này!".

Cũng về vụ việc này, BĐ Vietroad đặt câu hỏi: "Chẳng hiểu tại sao như vậy mà không thấy ai can thiệp ngay, đợi xong rồi mới báo công an. Nếu không may có chuyện gì thì sao? Bảo vệ BV chẳng lẽ chỉ để giữ xe hay sao?".

Về vai trò của bảo vệ ở BV, BĐ Anh Kiet góp ý: "Nhìn chung nhiều bảo vệ ở BV, nhất là ở phòng Cấp cứu, "hiền" quá! Bảo vệ ở BV phải khác với bảo vệ ở nhiều nơi khác, không phải là người chỉ biết ngồi canh cửa, giữ xe… mà phải có nghề, mạnh mẽ, khi cần thiết thì can thiệp kịp thời để bảo vệ NVYT. Đòi hỏi vậy có quá không?".