Rạng sáng lễ Halloween, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm… 'nháy mắt' với người Việt

EarthSky cho biết sao Kim và sao Mộc sáng chói hiện đang làm lu mờ tất cả các ngôi sao trên bầu trời buổi sáng, nhưng ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm Sirius cũng xuất hiện vào thời điểm này. Halloween, người yêu thiên văn có thể ngắm ngôi sao thú vị này.

Trên thực tế, tất cả các ngôi sao đều nhấp nháy những màu sắc khác nhau ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Nếu bạn thức dậy trước bình minh, hãy dành thời gian để tìm kiếm Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Ngôi sao này sáng đến mức bạn thậm chí có thể nhìn thấy nó từ một thành phố bị ô nhiễm ánh sáng.

Người yêu thiên văn cũng có thể nhìn thấy Sirius ngay cả khi thức khuya. Giờ đây, ngôi sao đang mọc vào giữa đêm, được nhìn thấy từ khắp nơi trên thế giới và ở vị trí cao trên bầu trời. Tuy nhiên, trước bình minh ló dạng vẫn là thời điểm tốt nhất để ngắm.

Vì sao ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm lại nhấp nháy nhiều đến vậy?

Sirius thuộc chòm sao Canis Major (Chó Lớn). Sirius dường như nhấp nháy nhiều màu sắc khác nhau khi nó ở thấp trên bầu trời. Vì sao vậy?

Trên thực tế, tất cả các ngôi sao đều nhấp nháy những màu sắc khác nhau, bởi vì ánh sáng được tạo thành từ tất cả các màu của cầu vồng và hành trình xuyên qua bầu khí quyển của chúng ta phân tách ánh sáng sao thành các màu thành phần thông qua hiện tượng khúc xạ.

Tuy nhiên, chúng ta thường không để ý nhiều đến màu sắc của các ngôi sao khác, vì chúng không sáng bằng Sirius. Sirius là ngôi sao sáng nhất có thể nhìn thấy từ bất cứ đâu trên trái đất.

Khi sao Sirius ở vị trí cao hơn trên bầu trời, gần lúc bình minh vào tháng 10 và tháng 11, hoặc trên bầu trời đêm vào tháng 1 và tháng 2, bạn sẽ thấy ngôi sao này tỏa sáng với ánh sáng trắng và ổn định hơn ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Vì bầu khí quyển của chúng ta khiến ánh sáng bị phân tách thành nhiều màu sắc và vì sao Sirius thường được nhìn thấy ở vị trí thấp trên bầu trời, khi người quan sát nhìn qua một lớp khí quyển dày hơn so với khi ngôi sao này ở trên cao, nên màu sắc nhấp nháy của sao Sirius rất rõ ràng.

"Khi sao Sirius ở vị trí cao hơn trên bầu trời, gần lúc bình minh vào tháng 10 và tháng 11, hoặc trên bầu trời đêm vào tháng 1 và tháng 2, bạn sẽ thấy ngôi sao này tỏa sáng với ánh sáng trắng và ổn định hơn. Vì vậy, vào những buổi sáng tháng 10 và tháng 11, hãy ngắm sao Sirius nháy mắt với bạn vào lúc rạng sáng nhé!", EarthSky hướng dẫn.